Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan Tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan Tutuklandı

18.06.2026 15:42
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Adana'da uyuşturucu satışı iddiasıyla tutuklanan sanık için 10 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da evinin karşısındaki hurdalıkta uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 28 Şubat'ta tutuklanan Y.O. için Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede Y.O'nun, evinin karşısındaki hurdalık alana gizlediği 19,82 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen H.G'ye satarken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığı belirtildi.

Sanığın ikametinde hassas terazi, kenevir parçaları ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği, telefon yazışmalarında da uyuşturucu ticaretine ilişkin şifreli konuşmalar bulunduğu iddianamede anlatıldı.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.O'nun yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan Tutuklandı - Son Dakika

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