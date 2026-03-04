Uyuşturucu ve Çetelerle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu ve Çetelerle Mücadele Vurgusu

Uyuşturucu ve Çetelerle Mücadele Vurgusu
04.03.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Çiftçi, sahada çetelerle mücadeleyi artıracaklarını ve uyuşturucu konusunda kararlı olduklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadeleyi önemsediklerini belirterek, "Sahaya daha etkin bir şekilde basmak suretiyle çetelerle mücadeleyi artıracağız. Uyuşturucuyla mücadeleye de aynı şekilde önem veriyoruz." dedi.

Bakan Çiftçi, Bakanlıkta Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Başkanı Sinan Burhan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensuplarını kabul etti, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası "Türkiye-İran sınırında hareketlilik olup olmadığı" yönündeki soru üzerine, Çiftçi, "5 tane sınır kapımız var o bölgede. Giriş ile çıkışlar birbirini dengeliyor. Olağanüstü bir artış yok. Valilerimiz durumu takip ediyor. Stabil durum söz konusu. Sınırlarımızda, kapılarımızda olağanüstü bir hareketlilik yok." diye konuştu.

"Bundan sonra anneler ağlamasın"

İçişleri Bakanı Çiftçi, İran'a yönelik saldırıların Terörsüz Türkiye sürecini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Malum geçen seneden beri Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge süreci devam ediyor. Belli bir noktaya da geldi. İnşallah bir yol kazasına uğramaz." ifadelerini kullandı.

DEM Parti heyetiyle görüşme gerçekleştirdiklerini, "Terörsüz Türkiye" sürecini kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini aktaran Çiftçi, daha önce İngiltere'de, İspanya'da, Kamboçya'da, Filipinler'de benzer süreçlerin başka ülkelerin desteğiyle yürütüldüğünü, Türkiye'nin ise süreci kendisinin yürüttüğünü söyledi.

Sürecin TBMM'ye de taşındığını ve ilgili komisyonun raporunu hazırladığını belirten Çiftçi, "İnşallah ülkemiz bu 50 yıllık prangadan kurtulacak. İçişleri Bakanlığı olarak son derece dikkatli bir şekilde takip ediyoruz, üzerimize düşeni bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Herhangi bir şekilde sabote edilmesine, bu sürecin başarısızlığa uğramasına da izin vermeyeceğiz." dedi.

Terör nedeniyle ağır bedeller ödendiğini, annelerin ağladığını ifade eden Çiftçi, "Bundan sonra anneler ağlamasın, bu süreç başarıya ulaşsın ki biz de boşa akan enerjimizi daha olumlu alanlara yansıtabilelim. Onun için süreci dikkatli bir şekilde takip ediyoruz." diye konuştu.

"Çetelerle sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Bakan Çiftçi, çeteler ve organize suç örgütleriyle mücadelenin göreve geldiği günden bu yana öncelikleri arasında olduğunu bildirdi.

Kolluk birimlerinin çalışması ve istihbarat desteğiyle çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Çiftçi, "Sahaya daha etkin bir şekilde basmak suretiyle çetelerle mücadeleyi artıracağız. İnsanımızın huzurunu bozan, canına ve malına kasteden çetelerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Nerede varırsa varsın İçişleri Bakanlığı olarak en öncelikli konumuz bunları görüyoruz. Uyuşturucu ile mücadeleye de aynı şekilde önem veriyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu ve Çetelerle Mücadele Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
BM’den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli BM'den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
13 yıl geçti ancak unutamamış Vidal’den Galatasaray itirafı 13 yıl geçti ancak unutamamış! Vidal'den Galatasaray itirafı
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
“3 Körfez ülkesi İran’a saldırılara katılıyor“ iddiası "3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası
İngiltere, Kıbrıs Adası çevresine hava savunma destroyeri gönderiyor İngiltere, Kıbrıs Adası çevresine hava savunma destroyeri gönderiyor

18:31
Türkiye’ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs’ta bir üstü
Türkiye'ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs'ta bir üstü
18:27
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:54
Ne olacak bu işin sonu Dünya Kupası’nda İran krizi
Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 18:42:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Uyuşturucu ve Çetelerle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.