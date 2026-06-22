Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında uyuşturucu ve hırsızlık suçundan 10 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma yürüttü.
Ekipler belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, hakkında uyuşturucu ve hırsızlık suçundan 10 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B'yi (22) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu ve Hırsızlık Suçundan Nisan Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?