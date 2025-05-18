Mersin'in Anamur ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, A.L'nin Kalınören Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.
Ev ve bahçede 33 kök Hint keneviri ile av tüfeği bulan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.L, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?