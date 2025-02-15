Uyuşturucu Yuvası: Hasarlı Apartman Tehlike Saçıyor - Son Dakika
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Uyuşturucu Yuvası: Hasarlı Apartman Tehlike Saçıyor

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İpek Sever Apartmanı, Fidan Apartmanı'nın yıkımından sonra uyuşturucu bağımlıların mekanı oldu.

15.02.2025 11:42
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Hasarlı bina uyuşturucu yuvası oldu

DİYARBAKIR - 6 Şubat depremlerinden etkilenen ve yıkılan Fidan Apartmanına yapışık ve hasarlı olan İpek Sever Apartmanı uyuşturucu yuvasına döndü.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da birçok apartman hasar aldı. Bağlar ilçesi Hatboyu Caddesi Mevlana Halit Sokakta bulunan Fidan Apartmanı, yıkım esnasında yapışığındaki apartmana da zarar verdi. Olay 12 Şubat 2024 tarihinde adli mercilere taşıdı. O günden bu yana İpek Sever Apartmanı harabe halde beklerken, bina bağımlıların uğrak yeri olmaya başladı.

Vatandaşlar, uyuşturucu kullanan madde bağımlılarının binada ateş yaktığını, kavga ettiğini belirtti. Ana taşıyıcı kolonun patlak olduğu apartmanın altından vatandaşların geçtiği ve trafiğe açık bir yol üzerinde olması da ayrıca tehlike arz ettiği belirtildi.

Vatandaşlardan Fatih Akıncı, bu apartmanın 1 yıldır bu şekilde olduğunu belirtti. Akıncı, "Yandaki apartman yıkıldığından beridir bu apartman zarar gördü. Bina bu şekilde kaldı ve uyuşturucu kullananlar buraya geliyor, aileler korkudan geçemiyor apartmanın altından. Yetkililerden bu apartmanın bir an evvel yıkılması konusunda destek bekliyoruz" dedi.

Semt esnafından Remzi Özsubaşı ise bir yıl önce yandaki apartman yıkılırken İpek Sever Apartmanına da zarar verdiklerini söyledi. Özsubaşı, "Bu apartmanın biran önce yıkılmasını istiyoruz. Apartman şuan uyuşturucu yuvası olmuş. Bağımlılar gelip burada uyuşturucu kullanıyor, ateş yakıyorlar ve çevredeki vatandaşa zarar veriyorlar. Ben bu mahallenin esnafı olarak benim dükkanımın kapısının önünde duran seramik parkelerimi çalıp burada yakıyorlar. Bina çok tehlikeli insanlar altında yürüyor. Biz esnafız korkuyoruz geçemiyoruz binanın yakınlarından kimse işini yapamıyor. Yani biz bunun biran önce yakılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Çevre, Son Dakika

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