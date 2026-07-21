Uyuşturucuya Karşı Narkotik Köpekler - Son Dakika
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Uyuşturucuya Karşı Narkotik Köpekler

21.07.2026 11:15
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Bitlis'te narkotik köpekler 'Gill' ve 'Max', uyuşturucu ile mücadelenin en büyük yardımcıları.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünün narkotik madde arama köpekleri "Gill" ve "Max", gelişmiş koku alma yetenekleri ve özel eğitimleri sayesinde uyuşturucuyla mücadelede güvenlik güçlerinin en önemli yardımcıları arasında yer alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerinin ardından Bitlis'te görevlendirilen hassas burunlar, narkotik ekipleriyle katıldıkları operasyonlarda uyuşturucu maddelerin bulunmasında etkin rol üstleniyor.

Kentte de kendilerinden sorumlu olan polisler tarafından eğitimlere tabi tutulan "Gill" ve "Max", kapalı alanlardan araçlara, ikametlerden açık araziye kadar birçok noktada arama yapabiliyor.

Ekiplerin en büyük yardımcısı olan narkotik madde arama köpekleri, gerçekleştirilen operasyonlarda en gizli yerlere saklanan uyuşturucuların ele geçirilmesine katkı sunuyor.

"Sokaklarımızda zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz"

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Başkomiser Ali İba, AA muhabirine, Türkiye'de olduğu gibi Bitlis'te de uyuşturucuyla mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelenin sadece saha operasyonlarıyla kazanılacak bir mücadele olmadığını belirten İba, şöyle konuştu:

"Asıl hedefimiz çocukların ve gençlerin uyuşturucuyla hiç tanışmamasını sağlamak. Bunun için sahada bilgilendirme faaliyetlerine de aralıksız devam ediyoruz. Burada anne ve babalara büyük görevler düşüyor. Anne babalara çocuklarımızı tanıyalım diyoruz. Onlarla ilgilenelim. Çocuklarımızla aynı çatı altında yaşamak onları tanıdığımız anlamına gelmiyor. Çocuğumuzla yaptığımız 10 dakikalık samimi sohbetin saatlerce süren öğütlerden daha etkili olduğunu biliyoruz."

Merak ve arkadaş çevresinin gençlerin hayatını geri dönülmez biçimde değiştirebildiğini anlatan İba, uyuşturucu maddelerin çözüm olmadığını gençlere defalarca söylediklerini ve söylemekten de vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sahadaki operasyonlarını sürdürdüğünü dile getiren İba, "Sokaklarımızda zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Bu mücadelemizi ailelerimizle ve bilgilendirme faaliyetlerimizle taçlandırmak istiyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızla, ailelerimizle ve gençlerimizle bu illeti ilimizden defetmek istiyoruz. Unutmayalım ki uyuşturucuya karşı en büyük silahımız bilinçli aileler, duyarlı vatandaşlar ve geleceğe umutla bakan gençlerimizdir." diye konuştu.

"Köpeklerimiz birçok operasyonda bizlere yardımcı olmuştur"

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 4 yıldır görev yapan köpek idarecisi polis memuru da aramalarda köpeklerin büyük faydasını gördüklerini belirtti.

"Gill" ve "Max"ın arama sürecini kısalttığı için hemen sonuca vardıklarını ifade eden polis memuru, şunları kaydetti:

"Her türlü şartta gizlenmiş maddelere en ufak bir koku alması durumunda tepki veren köpeklerimiz bugüne kadar birçok operasyonda bizlere yardımcı olmuştur. Arama süreçlerini kısaltmasıyla sonuca ulaşmamızı da hızlandırmıştır. Köpeklerimiz arama faaliyetlerini oyun ve ödül birlikteliği olarak görmektedir. Görevlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için her gün göreve başlamadan önce yaklaşık 45 dakika koşturulan köpeklerin sağlık durumunu kontrol ediyoruz. Gün içinde kapalı alanlarda, araçlarda ve ikametlerde arama eğitimi yaptırdığımız köpeklerimiz, uyuşturucuyla mücadelede zehir tacirlerinin yakalanmasına önemli katkı sunuyor."

Kaynak: AA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, Narkotik, Bitlis, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucuya Karşı Narkotik Köpekler - Son Dakika

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