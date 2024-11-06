Uyuşturucuyla Mücadeleye Anne Desteği

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Elazığ'ın Ağın ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Çocuklarımızın geleceği için bir araya geliyoruz. En İyi Narkotik Polis Anne Projesi" kapsamında, Ağın Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda aileleri bilgilendirdi.

Programda, uyuşturucuyla mücadelede ailelerin önemine ilişkin annelere farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verildi, broşür dağıtıldı.