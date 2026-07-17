Uzak Doğulu Turistler Antalya'da Güneşten Korunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzak Doğulu Turistler Antalya'da Güneşten Korunuyor

Uzak Doğulu Turistler Antalya\'da Güneşten Korunuyor
17.07.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 36 dereceyi bulan sıcaklıkta Uzak Doğulu turistler yüzlerini kapatarak geziyor.

ANTALYA'da 36 dereceyi bulan sıcaklıkta tarihi Kaleiçi'nde sokakları gezen Uzak Doğulu turistler, güneşten korunmak için yüzlerini dahi kapatıyor.

Turizm sezonunun en yoğun olduğu yaz aylarında Antalya sahillerinde Rus, Avrupalı ve İskandinav turistler denize girerken, Güney Kore, Japonya, Çin gibi Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistler ise Kaleiçi, Kapadokya, Pamukkale gibi tarihi ve doğal alanları tercih ediyor. Uzak Doğulu turistler, güneşten korunmak için de şemsiye, şapka, uzun kollu giysilerin yanı sıra, yüzlerini kapatıyor.

Vücutları, kolları ve yüzlerinin yanmaması için olabildiğince kapatmaya çalışan Uzak Doğulu bir grup kadın turist, Antalya'nın tarihi merkezi Kaleiçi'nde görüntülendi. Tarihi ve kültürel mekanları gezen turistlerin sıcak havada ellerinde şemsiye, uzun kollu giysilerin yanı sıra yüzlerini kapatan maske tarzı ürünler kullandıkları görüldü.

METEOROLOJİDEN 'SICAK' UYARISI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Fatma Yaylalı, Antalya'da hava sıcaklıklarının 32 ile 36 derece arasında mevsim normallerinde seyrettiğini belirterek, "Yaz günlerinde 11.00 ile 16.00 saatleri arası, günün en sıcak ve güneş ışınlarının en dik yansıdığı saatler. Yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olan hastalarımızın ve çocuklarımızın daha dikkatli ve tedbirli dışarı çıkmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

CİLT YAPISI VE KÜLTÜREL ALIŞKANLIK

Diğer yandan Uzak Doğu ülkelerinde sıcaklarda yanmamanın veya kızarmamanın ardında, genetik faktörler, kültürel alışkanlıklar ve cilt yapısının yattığı belirtiliyor. Cilt lekelerine karşı hassasiyet, erken yaşlanma korkusu, güneş alerjisi ve yanıklar gibi sebeplerle güneş ışığından korunan Uzak Doğulu insanlarda, beyaz ve pürüzsüz cilt, asi, genç ve temiz görünümün simgesi olarak görülürken, bronzlaşmanın ise alt sınıf veya tarlada çalışan işçi görünümü olarak algılandığı belirtiliyor.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Antalya, Sağlık, Turizm, Güncel, Kültür, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzak Doğulu Turistler Antalya'da Güneşten Korunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Ankara Onlarca hayvanı yer yuttu Yer: Ankara! Onlarca hayvanı yer yuttu
Myanmar’da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500’den fazla kişi kayıp Myanmar'da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500'den fazla kişi kayıp
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar
Merve Nur’un ölümünde babası şikayetçi oldu Merve Nur'un ölümünde babası şikayetçi oldu
Haluk Levent’in kardeşi de işin içinde Ahbap’a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş
Ayasofya’da yüksek sesle İncil okuyan turistler gözaltına alınıp sınır dışı edildi Ayasofya'da yüksek sesle İncil okuyan turistler gözaltına alınıp sınır dışı edildi
Milli Savunma Bakanlığı’ndan S-400 açıklaması Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması
İran Devrim Muhafızları: Ürdün’deki ABD komuta ve kontrol merkezi balistik füzelerle vuruldu İran Devrim Muhafızları: Ürdün'deki ABD komuta ve kontrol merkezi balistik füzelerle vuruldu
Gülistan Doku soruşturmasında yeni adım: Zırhlı araçlar mercek altında Gülistan Doku soruşturmasında yeni adım: Zırhlı araçlar mercek altında

09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
09:27
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
09:21
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu 19 şüpheli gözaltında
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheli gözaltında
08:53
Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü UNICEF doğruladı
Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü! UNICEF doğruladı
08:12
Ankara’da nokta operasyon “Ağa“ lakaplı örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı
Ankara'da nokta operasyon! "Ağa" lakaplı örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı
08:11
Altın 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor
Altın 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor
08:10
Orta Doğu’da yeni cephe İran, Kuveyt’teki ABD üslerine bomba yağdırdı
Orta Doğu'da yeni cephe! İran, Kuveyt'teki ABD üslerine bomba yağdırdı
07:34
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
07:26
Trump’tan Çin’e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler
Trump'tan Çin'e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler
02:15
Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi
Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 10:05:03. #7.12#
SON DAKİKA: Uzak Doğulu Turistler Antalya'da Güneşten Korunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.