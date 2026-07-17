Uzak Doğulu Turistler Antalya\'da Güneşten Korunuyor

ANTALYA'da 36 dereceyi bulan sıcaklıkta tarihi Kaleiçi'nde sokakları gezen Uzak Doğulu turistler, güneşten korunmak için yüzlerini dahi kapatıyor.

Turizm sezonunun en yoğun olduğu yaz aylarında Antalya sahillerinde Rus, Avrupalı ve İskandinav turistler denize girerken, Güney Kore, Japonya, Çin gibi Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistler ise Kaleiçi, Kapadokya, Pamukkale gibi tarihi ve doğal alanları tercih ediyor. Uzak Doğulu turistler, güneşten korunmak için de şemsiye, şapka, uzun kollu giysilerin yanı sıra, yüzlerini kapatıyor.

Vücutları, kolları ve yüzlerinin yanmaması için olabildiğince kapatmaya çalışan Uzak Doğulu bir grup kadın turist, Antalya'nın tarihi merkezi Kaleiçi'nde görüntülendi. Tarihi ve kültürel mekanları gezen turistlerin sıcak havada ellerinde şemsiye, uzun kollu giysilerin yanı sıra yüzlerini kapatan maske tarzı ürünler kullandıkları görüldü.

METEOROLOJİDEN 'SICAK' UYARISI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Fatma Yaylalı, Antalya'da hava sıcaklıklarının 32 ile 36 derece arasında mevsim normallerinde seyrettiğini belirterek, "Yaz günlerinde 11.00 ile 16.00 saatleri arası, günün en sıcak ve güneş ışınlarının en dik yansıdığı saatler. Yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olan hastalarımızın ve çocuklarımızın daha dikkatli ve tedbirli dışarı çıkmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

CİLT YAPISI VE KÜLTÜREL ALIŞKANLIK

Diğer yandan Uzak Doğu ülkelerinde sıcaklarda yanmamanın veya kızarmamanın ardında, genetik faktörler, kültürel alışkanlıklar ve cilt yapısının yattığı belirtiliyor. Cilt lekelerine karşı hassasiyet, erken yaşlanma korkusu, güneş alerjisi ve yanıklar gibi sebeplerle güneş ışığından korunan Uzak Doğulu insanlarda, beyaz ve pürüzsüz cilt, asi, genç ve temiz görünümün simgesi olarak görülürken, bronzlaşmanın ise alt sınıf veya tarlada çalışan işçi görünümü olarak algılandığı belirtiliyor.