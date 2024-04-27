Uzak Doğululardan Gaziantep'e yoğun ilgi - Son Dakika
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Uzak Doğululardan Gaziantep'e yoğun ilgi

Kore'den gelen 21 yabancı turist Gaziantep'e yoğun ilgi gösterdi. Tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetmek amacıyla kente gelen turistler, Gaziantep'in sıra dışı bir şehir olduğunu belirtti. Gaziantep mutfağının eşsiz lezzetlerini deneyimleyen turistler, şehrin kültürel çeşitliliğine olan ilgiyi bir kez daha gösterdi.

27.04.2024 20:06
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Uzak Doğululardan Gaziantep'e yoğun ilgi

Kore'den gelen 21 yabancı turist Gaziantep'e yoğun ilgi gösterdi

GAZİANTEP - Güney Kore'den Gaziantep'e gelen yabancı turistler, kentin tarihi ve kültürel mirasına yoğun bir ilgi gösterdi.

Tarihiyle ve kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Gaziantep'e bu kez Uzak Doğulu turistler akın etti. Havaların ısınmasıyla kente akın eden yabancı turistler, Gaziantep'in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek amacıyla geldiklerini söyledi. Yöresel lezzetleri tatma fırsatı da bulan turistler, Antep mutfağının eşsiz lezzetlerini deneyimledi. Kore'den gelen turistlerin Gaziantep'i tercih etmeleri, şehrin kültürel çeşitliliğine olan ilgiyi bir kez daha gösterdi.

"Gaziantep çok sıra dışı bir şehir"

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Gaziantep'in sıra dışı bir şehir olduğunu söyleyen profesyonel turist rehberi Yılmaz Yıldız, "Misafirlerimiz Kore'den Türkiye'ye geldiler. Önce İstanbul'da misafirlerimizi karşıladık. Daha sonra Ağrı'ya gidip Doğubeyazıt'ı ve Doğu Anadolu'da bulunan illeri gezdik. Şimdi de Gaziantep'i geziyoruz. Gaziantep çok sıra dışı bir şehir. Enerjisi yüksek bir şehir. Tarihiyle, kültürüyle çok zengin bir şehir. Turistlerde çok beğenmişlerdi. Onlarla birebir konuşmalarımızda memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Gezdiğimiz şehirler içerisinde Gaziantep mutfağının en önde gelen mutfaklar arasında olduğunu söyleyebilirim. Gaziantep'te kale ve tarihi yerleri gezdirdik. Gezinin bugün son günü ve Gaziantep ile kapanış yapalım dedik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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