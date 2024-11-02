Uzayda Çekilen İlk Film: 'Çağrı' Gösterimde - Son Dakika
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Uzayda Çekilen İlk Film: 'Çağrı' Gösterimde

Uzayda Çekilen İlk Film: \'Çağrı\' Gösterimde

Rusya yapımı uzayda çekilen ilk film 'Çağrı', İstanbul'da özel gösterimle sinemaseverlerle buluştu.

02.11.2024 10:46
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Rusya yapımı, uzayda çekilen ilk film "Çağrı"nın (The Challenge) özel gösterimi Atlas 1948 sinemasında yapıldı.

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde gerçekleşen gösterime, Rus ve Türk sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu filmin ana konusu, kısa bir hazırlık yapıldıktan sonra bir kadın cerrah, uzay istasyonunda çalışan bir astronota acil müdahalede bulunmak için uzaya gönderiliyor." dedi.

Buravov, filmin en büyük özelliğinin uzayda geçen sahneler olduğuna dikkati çekerek "Bunun için filmin 2 kişilik çekim ekibi, başrol oyuncusu dahil, 12 günlük bir süre için füzeyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti. Orada 12 gün kaldılar ve bu çekimleri yaptılar. Film bu anlamda uzayda çekilmiş ilk kurgu film olma özelliği taşıyor." diye konuştu.

Filmin çekimleri 2021'de astronot Anton Shakaplerov'un aracılığıyla gerçekleştirildi

Uzay çalışmalarında Rusya'nın, eski Sovyetler Birliği döneminden itibaren ilk adımları atan ülke olduğuna işaret eden Burarov, şu bilgileri verdi:

"1957'de Sputnik'i uzaya gönderdik. 1961'de bizim vatandaşımız Yuri Gagarin uzaya giden ilk insan oldu. Hem yakın uzayla hem de diğer gezegenlere gönderilen istasyonlarla ilgili olarak çalışmalar devam ediyor. Aktif bir şekilde uluslararası iş birliği de devam ediyor. Batı ülkeleriyle de uzay çalışmaları konusunda temaslarımız ve iş birliğimiz sürüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu uzayda bulunmakta. Rus, Amerikan ve diğer ülkeleri temsil eden astronotlar da gidip orada birlikte çalışıyor. Hem Rus hem Amerikan füzeleri görev yapıyor. Bu çeşitli ülkeler arasında olabilecek iş birliğinin iyi bir örneğini temsil ediyor."

Buravov, filmi izleyenlere hitaben yaptığı konuşmada ise "Devlet bayramı olan Halk Birliği Günü arifesinde düzenlenen bu film gösteriminde sizleri Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu adına saygıyla selamlıyorum. Bu bayram Rusya'da 4 Kasım günü kutlanır ve vatanseverliği, çok milletli Rus halkının bütünlüğünü, zengin tarihi ve kültürel mirasımızın özenle korunmasının önemini simgeliyor." ifadelerini kullandı.

Yönetmenliğini Rus Klim Shipenko'nun yaptığı filmin çekimleri 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapıldı. Yönetmen ve oyuncular, 2021'de dünyadan 400 kilometre uzaklıktaki istasyonda, astronot Anton Shakaplerov ile çekimleri gerçekleştirdi.

Filmin başrollerinde ise "Zhenya" rolünde Rus aktrist Yulia Peresild ve "astronot" rolünde Oleg Novitskiy yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uzayda Çekilen İlk Film: 'Çağrı' Gösterimde - Son Dakika

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