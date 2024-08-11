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Uzman Onbaşı, mesleğe başlamasına bir gün kala hayatını kaybetti

Uzman Onbaşı için askeri tören düzenlendi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Uzman Onbaşı Ersan Tatar, göreve başlayacağı gün mide kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden Ersan Tatar, Uzman Onbaşı olarak göreve başlayacağı günün gecesinde mide kanaması geçirerek fenalaştı. Yakınları tarafından yerde hareketsiz olarak bulunan Ersan Tatar için sağlık ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Ersan Tatar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ersan Tatar'ın cenazesi Yarbaşı Belediye Mezarlığı'nda yapılan askeri törenin ardından defnedildi.

Düzenlenen törene Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, askeri ve mülkü erkan, ailesi ve yakınları katıldı. Öte yandan Ersan Tatar'ın Kastamonu 2. Jandarma Komando Eğitim Tabur Komutanlığında eğitimini tamamladığı ve Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na Uzman Onbaşı olarak atandığı ve sabah saatlerinde yola çıkmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.