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Uzman: Tatil dönüşü öğrencileri ders yoğunluğuna itmek iyi değil - Son Dakika
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Uzman: Tatil dönüşü öğrencileri ders yoğunluğuna itmek iyi değil

Uzman: Tatil dönüşü öğrencileri ders yoğunluğuna itmek iyi değil

Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu, tatil dönüşü öğrencilerin hemen ders yoğunluğuna girmemesi gerektiğini belirtti. Beledioğlu, öğrencilere kitap okuma, aktivitelerle vakit geçirme ve aileleriyle iletişim kurma önerisinde bulundu. Ayrıca, LGS ve YKS adaylarına öğretmenlerine güvenmeleri ve uyku düzenlerine dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.

30.01.2024 22:33
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Uzmanından uyarı: "Tatil dönüşü öğrencileri ders yoğunluğu içine itmek hiç iyi bir şey olmaz"

ANKARA - Eğitim Uzmanı Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Süleyman Beledioğlu, "Tatil dönüşü öğrencileri hop diye bir ders yoğunluğunun içine itmek hiç iyi bir şey olmaz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline girdi. 2 Şubat Cuma günü tamamlanacak yarıyıl tatil öncesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Süleyman Beledioğlu, İHA Muhabirine yarıyıl tatili sonrası öğrencilerin dikkat etmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulundu. Beledioğlu, yarıyıl tatilinin tamamını aktivite, hobi ve iletişimle geçirmenin metabolik dinlenmeye aykırı düştüğü belirterek, "Eğer çocuklarımız bu süre içerisinde birinci hafta aşırı derecede aktivite ve hobiye girdilerse bu son haftayı mutlaka tatilden karneden önceki son konulara şöyle bir göz atarak okula dönüşe beyinlerini, zihinlerini ısıtmaları, alıştırmaları gerekiyor" diye konuştu.

"Eğer çocuğunuza vakit ayırmadıysanız sinemaya gidebilirsiniz"

"Kitap okumak dünyanın en modern, en gelişmiş dinlenme biçimidir. Beyin kitaptan öğrendiği her şeyi bir haz unsuru olarak alıyor" diye konuşan Süleyman Beledioğlu, şunları söyledi:

"Eğer kitap isabetliyse yani çocuğun istediği türden bir kitapsa onu zaten dinlendiriyor. En büyük temennilerimden bir tanesi de çocuklarımızın bu 15 günlük süre içerisinde anne babalarıyla evde ya da dışarıda daha fazla vakit geçirmiş olmasını temenni ediyorum çünkü çocuklarımız zaten okulda, okul sonrasında, ders öncesinde, ders aralarında arkadaşlarıyla iletişim halindeler ama anne babalarıyla buluştukları yemek sofrası. Bu tam bir iletişim sayılmaz. Onun için anne babalara şunu önermek isterim; eğer çocuğunuza vakit ayırmadıysanız, işlerinizin el verdiği ölçüde bu son haftayı çocuklarınızla 1 gün 2 gün sinemaya gidebilirsiniz. Bulunduğunuz kentin özelliğine göre yürüyüşe çıkabilirsiniz. Akraba ziyaretlerine gidebilirsiniz. Hava el veriyorsa pikniğe gidebilirsiniz yani kısacası o derin metabolik dinlenme yani daha böyle düz bir tabirle tepeden tırnağa dinlenme dediğimiz olgu, içinde her şeyi barındıran bir dinlenme türüdür. Zor bir sürece giriyorlar. Karneden sonra sınav yoğunluğu var."

"Okula gidecekleri günden bir gün önce ders çalışsınlar"

Yarıyıl tatili dönüşü öğrencilere sıkı ders yoğunluğunu yapılmaması gerektiğine dikkati çeken Beledioğlu, "Tatil dönüşü öğrencileri hop diye bir ders yoğunluğunun içine itmek hiç iyi bir şey olmaz. En azından o anlatılan derslerde öğrencinin konsantrasyonunun ve motivasyonun düşük olacağını bilmeleri gerekiyor. Bunun için özellikle ilk hafta okullar açıldığında 5 Şubat itibariyle daha yavaş, konuları geniş tutarak daha interaktif ve yavaş olmaları gerekiyor. Öğrencilerimizin ise mutlaka okula gidecekleri günden bir gün önce o gün anlatılacaklarla ilgili kısaca bir ders çalışmaları, konulara kısaca göz atmaları, aşinalık etkisi dediğimiz bir etkiyi oluşturur. Eğer bir derse önceden çalışarak giderseniz. O dersi daha iyi anlarsınız. İnsan dikkati önceden tanıdığı, bildiği objelere, seslere ve bilgilere yönelir" ifadelerini kullandı.

LGS ve YKS adaylarına tavsiyeler

Haziran ayında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan adaylara tavsiyelerde bulunan Süleyman Beledioğlu, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerine bağlı olsunlar. Sosyal medyada okuryazar yani eğitim okuryazarı olup olmadığı, yani eğitimin derinliğini bilip bilmediğinden emin olmadığımız bir takım paylaşımların peşinden gitmesinler. Okulda tanıdıkları, kendilerinin ailelerinin bir parçası olan öğretmenlerinin tavsiyeleri, önerileri ve yönlendirmeleriyle sınava hazırlanmaları gerekiyor. Uyku düzenlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Mola aktivitelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de çoklu çalışma modelini uygulamaları lazım. Yani sadece sorun çözme sadece konu çalışma sadece ders dinleme değil de hepsini birden yapmaları aslında beyinlerine daha büyük bir dinamizm verir ve sınav başarılarına büyük katkı sağlar."

Velilere tavsiyeler

LGS ve YKS'ye hazırlanan adayların velilerine de tavsiyelerde bulunan Beledioğlu, "Velilerimizin kaygı ve endişeleri öğrencileri çok olumsuz etkilediği hatta öğretmenlerin dahi motivasyonunu bozduğunu biliyoruz ama bu tabii verilerin tamamı için geçerli olan bir şey değil. Kaygılı ve endişeli velilerimizin özellikle psikolojik danışman öğretmenlerimizle sıklıkla görüşerek aslında her şeyin öğretmenin, okulun ve çocuğun kontrolünde olduğundan emin olmaları durumunda çocuktan bir beklenti baskısı oluşturma, aşırı strese sürükleme, konsantrasyonunu bozma gibi moda girmeyeceklerine eminim" dedi.

Eğitim öğretim yılı takvimi

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının yarıyıl tatili 2 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

Öte yandan, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran 2024'te yapılacak. Üniversite adaylarına yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8-9 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

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Akdeniz Üniversitesi, Tatil, Güncel, Son Dakika

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