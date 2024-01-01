Uzmanından sokak köpekleri için barınak ve çip vurgusu

Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan İçen:

" Korkusu ve fobisi olan kişileri barınaklara götürüp bu hayvanların aslında tehlikeli olmadığını ispatlamak lazım"

" Türkiye'de, barınaklarımız eskiye göre çok daha iyi"

"Son dönemde gerçekten vaka sayısını arttığı bir olgu",

" Evcil hayvanlarımızın sayısını bilmek, envanterimizi iyi bilmek ve bunları kısırlaştırmak"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan İçen, son günlerde sokak hayvanlarının saldırılarının olmasıyla, çözümün barınak sayılarının artması, şartlarının iyileştirilmesi ve çip uygulaması olduğunu vurguladı.

Sona zamanlarda sokak köpeklerinin saldırıları olmasıyla birlikte, beraberinde düzenlemelerin yapılması tartışmaları da geldi.

Başhekim Prof. Dr. Hasan İçen, İhlas Haber Ajansı muhabirine, sokak hayvanları saldırı meselesini, köpeklerin psikolojisini iyi bilmek gerektiğini söyledi.

Önce köpekten korkulmadığını belli etmek gerektiğini belirten İçen, birden köpek geçiyorsa ve oradan geçiliyorsa istemeden bazen heyecanlanabileceğini dile getirip, heyecanlandığı zaman bu heyecanı fark eden köpeğin kişiyi düşman olarak belleyebileceğine dikkat çekti.

"Hepsi için demiyoruz" diyen Başhekim İçen, şöyle konuştu:

"Veya içlerinden bir tanesi kendi bölgesini korumak adına size tepki gösterebilir, havlayabilir. Eğer o havlama esnasında kaçma gibi bir eylemde bulunursanız bu sefer sizi düşman belleyip saldırabilir. İnsanlara bu hayvanlardan korkmamayı öğretmemiz lazım. Korkusu ve fobisi olan kişileri barınaklara götürüp bu hayvanların aslında tehlikeli olmadığını ispatlamak lazım. O fobiyi yendikten sonra eğer siz köpekten korkmazsanız köpek de bir değil, 30 tane olsa havladığında siz o korkuyu salmadığınız sürece kolay kolay size saldırmaya cesaret edemezler. Ama içlerinde bir tanesi psikolojik olarak saldırır, o saldırı sizde panik oluşturursa diğerleri de iştirak eder. İşte bu, istenmeyen durumlara sebep olur."

"Avrupa'da sokak köpeği diye bir kavram yok"

Köpeklerin yeri sokak olmadığını, sokaklara atılacak kadar değersiz canlılar olmadığını aktaran Prof. İçen, "Onlarda bir can, birlikte yaşıyoruz, birlikte yaşamanın gereği ne ise onu yapmamız lazım. Avrupa'nın birçok ülkesini gezdim, sokak hayvanlarıyla ilgili araştırmalarda bulundum. Orada sokak köpeği diye bir kavram yok. Herkes evinde 3-4 tane köpek besler ve canından can gibi besler. Ama hayvanı alıp iki günlüğüne çocuklarına hediye etmek, üç gün sonra havlıyor veya bakamıyoruz diye sokağa atmak gerçekten zalimce bir davranış. Öncelikle bunun önüne geçmek lazım; hayvan, bir oyuncak değildir" dedi.

"Türkiye'de, barınaklarımız eskiye göre çok daha iyi"

Yeni yapılan çip uygulamasında köpek sokağa atıldığı zaman o hayvanın kime ait olduğu bilindiğini kaydeden İçen, "Avrupa'da bu uygulamada hayvan sokağa atılmışsa, sahibi bulunduğunda ciddi bir cezasına çarptırılıyor. Dolayısıyla kimse kolay kolay o köpeği sokağa atamıyor. Eğer çipsiz ve sahipsizse barınaklar bunu sahipleniyor. Barınaklar bunun tedavisini ce sahiplendirme projesine gidiyorlar. Türkiye'de, barınaklarımız eskiye göre çok daha iyi. Özelikle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin barınakla ilgili yaptığı düzenlemeden sonra eskiye oranlar hizmetler nispeten biraz daha düzeldi. Ama örnek göstereceğim barınaklardan bir tanesi şu anda Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Yaklaşık 350 dönüm bir arazi tahsis edilmiş ve burada hayvanseverlere yönelik özelikle ağaçlandırma da yapılarak hayvanseverlerin gidip orada hayvanları sevmesi, gezdirmesini, bakım ve beslemelerini bizzat kendi elleriyle yapmalarını ve böylece sokak hayvanı kavramını, insanların bu korkusunu da, tehlikeyi de ortadan kaldırıyor" diye konuştu.

"İnsanlarla hayvanları karşı karşıya getirmemek"

Hayvanlarında, insanların da değerli olduğunu söyleyen İçen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla insanlarla hayvanları karşı karşıya getirmemek. Onları bu pozisyonlara düşürmemek izim için oldukça önemli. Bunun da tek yolu barınak sayılarını ve kalitelerini artırmak. Onların sosyal bir canlı olduğunu ve bu sosyal canlılarında ilgiye ihtiyaç duyduklarını, dolayısıyla bunları sadece oraya atmak değil, özelikle belli aralıklarla ilkokul öğrencilerini, ortaokul öğrencilerini bu barınakları ziyaret ettirip köpeklerle daha yakın temas sağlamalarını, aşıları da yapıldığı için insanlar için tehlikede oluşturmayacak."

Bir diğer önemli hususun kuduz olduğuna dikkat çeken Prof. İçen, "Son dönemde gerçekten vaka sayısını arttığı bir olgu. Kuduz için ciddi aşılama programlarının sadece evcil hayvanlarında değil, yaban hayvanlarında ve bunun içinde çiplendirmenin muhakkak bütün hayvanlara yapılması gerekir. Bu şekilde de kuduzu nispeten kontrol altına alabiliriz. Evcil hayvanlarımızın sayısını bilmek, envanterimizi iyi bilmek ve bunları kısırlaştırmak. Bunlara eziyet değil, hayat standartlarını yükseltmemiz lazım. İnsanları koruyalım derken hayvanlara da eziyet etmememiz gerektiğini de unutmamamız lazım" ifadelerinde bulundu.