Uzun Köprü Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uzun Köprü Restorasyonu Devam Ediyor

Uzun Köprü Restorasyonu Devam Ediyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, dünyanın en uzun taş köprüsü Uzun Köprü'deki restorasyon çalışmalarını inceledi.

31.01.2025 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "dünyanın en uzun taş köprüsü" olarak bilinen tarihi Uzun Köprü'de süren restorasyon çalışmalarını inceledi.

Uzunköprü ilçesindeki köprüde çalışmalarla ilgili bilgi alan Uraloğlu, çalışanlarla sohbet etti.

Bakan Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ergene Nehri'nde bulunan dünyanın en uzun taş köprüsünde devam eden çalışmaları yerinde görmek için geldiklerini söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldıklarını belirten Uraloğlu, "Şu anda ortada görünür olan 1266 metre uzunluğunda ve 171 kemerden oluşan dünyanın en uzun taş köprüsü. 2015'te UNESCO'nun Geçici Miras Listesi'ne alındı. Hem Ergene Nehri'nin geçilmesi hem de taşkın sırasında insanlarımızın seyahat etmesi adına 2. Murat zamanında yapılmış bir köprü." diye konuştu.

Uraloğlu, geçmiş yıllarda bazı imkansızlıklar nedeniyle köprünün üzerine 1,5 metre yüksekliğinde betonarme karışımı yük yüklendiğini belirtti.

Köprüdeki yükün, köprünün korunmasına katkı sağladığını ancak yapısal çatlaklara da neden olduğunu anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bunları takip ve tespit ettik. Burada Uzunköprü ilçesinin alternatif ulaşım yollarını ortaya koyduk. 2021 yılında da köprümüzün rölöveleri alınarak restorasyonuyla ilgili ihalesini yaptık. 1,5 metrelik beton, tamamen el işçiliğiyle yapıya zarar vermeyecek şekilde makinelerle kesilerek, vinçlerle kaldırılarak, köprünün üzerine hiçbir makine konulmayarak, böyle tam bir iğneyle kuyu kazar mantığıyla alındı ve uzaklaştırıldı. Köprünün döşeme betonundan duvarlarına, kornişlerine kadar yapım çalışmaları başladı. Bu eseri kalıcı olarak daha uzun yıllar koruma, kültürümüze, tarihimize ve turizmimize kazandırma adına gayret içindeyiz."

Uraloğlu, köprüdeki restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile köprünün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Tarihi eserlerin onarılmasının ciddi hassasiyet gerektirdiğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bakın zarar vermeyelim diye bir betonun sökülmesi 3 yıl sürdü. Eski taşlar numaralandırılarak tekrar restorasyonda kullanılmıştır. Kullanılamayacak boyutta deforme ya da kaybolmuş olan taşların yerine de kurulun, müzelerin onayıyla yenilerini koyduk ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah çalışmalarımızı bitirdiğimizde köprümüz daha nice 100 yıllara göğsünü gere gere tarihi eser olarak burada hizmet verecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Bakan Uraloğlu'na Uzunköprü ziyaretinde Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Kültür Sanat, Uzunköprü, Unesco, Turizm, edirne, Ulaşım, Güncel, Miras, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzun Köprü Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
21:27 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı
20:46 Türkiye’den BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz
09:46 Yağlarını aldıran Demet Akalın’dan çöl pozları Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:35 Altın altın olalı böyle fiyat görmedi Altın altın olalı böyle fiyat görmedi
09:34 Dün gece galibiyet alamadık Ülke puanında son durum belli oldu Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu
09:30 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik
09:14 Üç gün sonra zorunlu Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek
09:09 Yeşilçam’ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer’a yakalandı Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 02:11:00. #1.13#
SON DAKİKA: Uzun Köprü Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.