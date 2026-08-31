Uzun Süre Öne Eğilmek Boyun Ağrısına Neden Oluyor

İZMİR Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şeniz Akçay, cep telefonu, tablet ve bilgisayar kullanırken uzun süre öne eğik kalmanın, boyun omurları ve kasların normalden 4-5 kat fazla yük taşımasına neden olduğunu belirterek, "Bir kişi başını dik pozisyonda tuttuğunda boynun sadece bir kafa ağırlığını taşıyor. Bir yetişkin insanın kafa ağırlığı yaklaşık 5 kilogram ama uzun süre öne eğik pozisyonda kaldığı zaman boynun taşıdığı yük yaklaşık 25 kilogramlara kadar varabiliyor" dedi.

Günümüzde cep telefonu, tablet ve bilgisayar kullanımında uzun süre öne eğik pozisyonda kalmanın boyun ağrısı ve duruş bozukluklarını artırdığını belirten İzmir Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şeniz Akçay, başın uzun süre öne eğik tutulmasıyla boyun omurları ve kasların normalden 4-5 kat fazla yük taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Akçay, "Boyun ağrısı, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniklerinde, kas iskelet sistemi ağrılarının içerisinde en sık karşılaştıklarımızdan bir. Çocuklarda, gençlerde, yetişkinlerde ve yaşlı hastalarda çok sık karşılaşıyoruz. Artan hareketsiz yaşam, bazen uygunsuz ofis çalışma koşulları ve tablet, cep telefonları, laptop, bilgisayar kullanımında süre ve sıklığının artması ile boyun ağrısını geçmiş yıllara göre arttığını görüyoruz" diye konuştu.

'UZUN SÜRE ÖNE EĞİK DURMAK BOYUN FITIĞINA ZEMİN OLUŞTURABİLİYOR'

Bazı basit önlemlerin alınmasının teknolojik cihazların kullanımına bağlı olarak boyun ağrısı, postür bozukluklarının gelişmesini önlemede ciddi oranda yardımcı olabildiğini belirten Prof. Dr. Şeniz Akçay, "Hangi cihazı kullanırsak kullanalım ekranın boyutunu mutlaka kendi baş ve boyun pozisyonumuza göre ayarlamamız lazım. Örneğin; masaüstü bilgisayarı ekranının göz hizasında ve bir kol mesafesi uzaklığında olması gerekiyor. Gerektiği takdirde daha büyük monitörlerin kullanılması, ek klavyelerin kullanılması önerdiğimiz yöntemler. Aynı zamanda laptop, tablet ve telefon yükseltici stantların önerdiğimiz yöntemler arasında. Bir kişi başını dik pozisyonda tuttuğunda boynun sadece bir kafa ağırlığını taşıyor. Bir yetişkin insanın baş ağırlığı yaklaşık 5 kilogram ama uzun süre öne eğik pozisyonda kaldığı zaman boynun taşıdığı yük yaklaşık 25 kilogramlara kadar varabiliyor. Bu üst gövdemizde de öne kapanma, omuzlarda öne doğru çökme gibi pozisyon bozukluklarına sebep olabiliyor. Ayrıca boyun fıtığı gibi omurlar arasındaki disk hastalıklarına zemin oluşturabiliyor" dedi.

'30 DAKİKADA BİR AYAĞA KALKMALI, KISA MESAFEDE OLSA YÜRÜNMELİ'

Uzun süre bilgisayar, telefon gibi teknolojik aletler ile ilgilenen kişilerin 20-30 dakikada bir ayağa kalkması, kısa mesafede olsa yürümesi, çenenin geriye doğru çekilmesi şeklinde manevraların boynun öne doğru gidişine bağlı pozisyon bozukluğunu engelleyebileceğini belirten Prof. Dr. Akçay, "Kürek kemiklerinin geriye doğru çekilmesi, omuzların geriye doğru yuvarlatılması, basit boyun hareketlerinin yapılması tablet, akıllı telefon ya da laptop kullanımına bağlı postür bozuklukları ve boyun ağrısı gelişiminin hem sıklığını azaltır hem de ağrı şiddetinin azaltılmasında etkilidir. Tüm bu hususlara dikkat edilmediği takdirde karşılaşılabilecek durumlar boyun ağrısı, boyun ağrısı ataklarının artması, ağrının da giderek daha şiddetlenmesi, boyun fıtığı gibi durumlara zemin oluşturması, boyunda düzleşmesi eğer yapısal bir eğilim de varsa omurilik kanalındaki daralma gibi durumlara sebep olabilmekte. Halk arasında kulunç olarak geçen boyun ve sırt bölgesinde ağrıyla karakterize ağrılı bir kas sendromunun da ortaya çıkmasına zemin oluşturabilir. Sürekli gün içerisinde bir kişinin dimdik oturması elbette mümkün değil ancak, bu nedenle sık ve sağlıklı pozisyon değişikliklerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.