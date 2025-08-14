Uzunçarşı Dönüşüm Çalışmaları Başladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki tarihi miraslardan biri olan Uzunçarşı'da dönüşüm çalışmaları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tarihi çarşının kuzey bölgesinde, Unkapanı yönünden başlatılan çalışmalarda 40 yapının dış cephe, çatı ve altyapısının restore edildiği bildirildi.

Uzunçarşı esnafını ziyaret ederek taleplerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 3. etap 2. kısım kapsamında 70 bina ve 100 dükkandaki dönüşümün 19 Ağustos'ta yapılacak ihale sonrasında başlayacağını aktardı.

Açıklamada görüşlerine ver yerilen Alemdar, şunları kaydetti:

"Uzunçarşı 3. etap dönüşüm çalışmalarını geçtiğimiz günlerde başlattık. Çarşıdaki ticareti aksatmamak adına çalışmalarımızı akşam saatlerinde sürdürüyoruz. 3. etap 1. kısımda 40 binanın dış cephe, çatı ve altyapı yenileme süreci başladı. Hedefimiz, çarşının tarihi dokusunu koruyarak özgünlüğünü artırmak. Bu kapsamda 3. etap 2. kısım için de 19 Ağustos'ta ihaleye çıkıyoruz. 70 binayı ve 100 dükkanı daha tarihi dokuya uygun bir şekilde dönüştüreceğiz. Önümüzdeki yıl Uzunçarşı'nın tamamını bir ada olarak ele alıp, tarihi kimliğine uygun şekilde dönüşümünü tamamlamayı amaçlıyoruz."

Söğütlü'de çocuklara etkinlik yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gezgin Çocuk Atölyesi, Söğütlü ilçesindeki 400 çocukla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamada, atölyede müzik ve dans gösterilerinden yüz boyamaya, eğlence dolu oyunlardan patlamış mısır ve pamuk şeker ikramlarına kadar gün boyu süren etkinlikler yapıldığı kaydedildi.