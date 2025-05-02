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Uzundere'nin Çiçek Kadınları

Uzundere'deki kadın girişimciler yılda 1 milyon fide üreterek istihdam sağlıyor.

02.05.2025 09:38
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Uzundere'nin çiçek kadınları yılda 1 milyon fide üretiyor

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan Fatma Canbaş, Hülya Canbaş ve Ayşe Okur, 2006 yılında çıktıkları seracılık yolculuğunda bugün Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük çiçek ve fide üreticilerinden biri olmayı başardı. Kadın girişimciler, her yıl 1 milyondan fazla fide ve çiçek üreterek Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyor.

2016 yılından itibaren üretim alanlarını genişleten ortaklar, artan taleple birlikte hem üretim kapasitesini hem de istihdamı artırdı. Sadece üretimle sınırlı kalmayan girişimci kadınlar, Uzundere'de yaşayan birçok kadına da iş imkanı sundu. Kadın-erkek ayrımı gözetmeden istihdam oluşturan ekip, her yıl onlarca kişiye geçim kapısı açıyor.

Kadın girişimcilerin başarı öyküsü, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de tarım ve seracılıkla ilgilenen diğer kadınlara ilham veriyor. Azimle büyüttükleri işleri sayesinde Uzundere, çiçek üretiminde adını duyuran merkezlerden biri haline geldi.

Topraklarımızda yetişen bitkilerin özgünlüğünü, zenginliğini ve çeşitliliğini korumak geçmişin mirasını geleceğe aktardığı için ata tohumun korunması, tanınması ve yetiştirilmesi hassaslığını gösteren kadınlar bu anlamda da önemli bir çalışma ortaya koyuyorlar.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uzundere, Erzurum, Ekonomi, Güncel, Kadın, Tarım, Son Dakika

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