Uzungöl'de Sıcak Hava Balonu İle Doğa Deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uzungöl'de Sıcak Hava Balonu İle Doğa Deneyimi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Türkiye'nin ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen turistler, sıcak hava balonuyla doğa ile iç içe eşsiz bir deneyim yaşıyor. Turizm işletmecisi Yetkin İnan'ın girişimleriyle Kapadokya'daki bir şirketten temin edilen 2 balon, yaklaşık 10 gündür Uzungöl'ün zengin bitki örtüsünü, el değmemiş ormanlarını ve göl manzarasını havadan görmek isteyen ziyaretçilere hizmet veriyor.

27.06.2024 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Türkiye'nin ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen turistler, sıcak hava balonuyla doğa ile iç içe eşsiz bir deneyim yaşıyor.

Turizm işletmecisi Yetkin İnan'ın girişimleriyle Kapadokya'daki bir şirketten temin edilen 2 balon, yaklaşık 10 gündür Uzungöl'ün zengin bitki örtüsünü, el değmemiş ormanlarını ve göl manzarasını havadan görmek isteyen ziyaretçilere hizmet veriyor.

Bölgenin hava koşullarına göre ayarlanan uçuşlar, yere bağlı olan ve 30 ile 60 metre yükselebilen iki sıcak hava balonuyla gerçekleştiriliyor.

Yetkin İnan, AA muhabirine, 15 senedir turizm faaliyetinde bulunduğu ünlü turizm merkezine sıcak hava balonunu getirmeyi eskiden beri düşlediğini söyledi.

Bu düşü hayata geçirmek için 4 arkadaşıyla çalışma yaptıklarını anlatan İnan, "Dört arkadaş oturduk, bir planlama yaptık, 'Acaba olur mu?' diye. Aklımıza yattı. 'Hemen Kapadokya'ya gidelim.' dedik ve gittik. Kapadokya'daki bir şirketle görüştük ve yetkilisini Uzungöl'e davet ettik. Kendisi geldi, Uzungöl'ün iklimine baktı, değerlendirdik." dedi.

"Bir nevi Trabzon'a Kapadokya'yı getirdik"

İnan, değerlendirmeler sonrası gerekli izin belgelerini aldıklarını belirterek, "Olur raporu aldık. Biraz risk de aldık tabii. Biliyorsunuz Karadeniz iklim değişikliği gösteren bir bölge. Yerli ve yabancı turistlerimizin de talepleri var. Biz bir nevi Trabzon'a Kapadokya'yı getirdik. Olumlu eleştiriler alıyoruz." diye konuştu.

Yere bağlı olmak kaydıyla 2 ve 14 kişilik iki balonla yerden 30 ile 60 metre yükselerek uçuş yapıldığını ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Her gün sabah 06.00 ve 08.30 arası uçuyoruz. Akşam da 19.00 ve 21.00 arası planlıyoruz ama şu anda yaz mevsimine girdiğimiz için inşallah akşam saatlerimiz de netleşecek. Gün içinde rezervasyonlarla gelen müşterilerimize balon hakkında bilgi verip planlama yapıp sabah ve akşam olmak üzere iki şekilde uçacağız inşallah."

İnan, Uzungöl'de hava şartlarının gün içinde değişkenlik gösterdiğine işaret ederek, "Bir an güneş açabiliyor, bir anda yağmur yağabiliyor. Rüzgarın hızı en fazla saatte 14 kilometre olduğu zaman uçabiliyoruz ama biz yine de en fazla saatte 10 kilometre hızda kaldırıyoruz ve indiriyoruz. Müşterilerimizi kesinlikle riske atmayacak şekilde uçmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kapadokya, Türkiye, Çaykara, Trabzon, Uzungöl, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzungöl'de Sıcak Hava Balonu İle Doğa Deneyimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:54 LGS sonuçları açıklandı LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:07:34. #1.13#
SON DAKİKA: Uzungöl'de Sıcak Hava Balonu İle Doğa Deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement