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Uzungöl, soğuklar sonrası buz tuttu - Son Dakika
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Uzungöl, soğuklar sonrası buz tuttu

Çaykara ilçesi sınırları içinde bulunan Uzungöl, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan soğuklar sonucu buz tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte Uzungöl, beyaz bir görüntüye büründü ve muhteşem manzaralar oluşturdu.

Uzungöl, soğuklar sonrası buz tuttu
29.01.2024 - 23:35,
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Uzungöl buz tuttu

TRABZON - Türkiye'nin ve Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezleri arasında yer alan Çaykara ilçesi sınırları içindeki Uzungöl, bir haftadır Doğu Karadeniz Bölgesinde etkili olan soğuklar sonrası buz tuttu.

Trabzon'a 99, Çaykara ilçe merkezine 19 km uzaklıkta, deniz seviyesinden ise bin 90 m yükseklikteki Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaz gelinliğini giydi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından donan Uzungöl, beyaz görüntüsüyle seyrine doyumsuz manzaralar oluştururken, o anlar objektiflere yansıdı.

Kaynak: İHA
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