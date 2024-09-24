Uzungöl\'ün Eski Görünümüne Kavuşması İçin Çalışmalar Başlıyor

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Uzungöl'ün eski görünümüne kavuşturulması için çalışmalar yeniden başlayacak

Trabzon Büyükşehir belediye Başkanı Ahmet Metin Genç:

"Uzungölümüzü imar yönüyle beraber çok daha güzel bir hale getireceğiz"

TRABZON - Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içerisindeki Uzungöl'ün imar planı sorunu uzun yıllardır çözüm beklerken, bölgenin eski görünüme kavuşturulması çalışmaları sürüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzungöl'le ilgili iç düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek imar yönüyle birlikte çok daha güzel bir hale getirileceğini söyledi. Sezon yoğunluğu nedeniyle ara verilen çalışmaların bu ay sonu, Ekim ayı başı itibariyle yeniden başlayacağına dikkat çeken Genç, "Toplu Konut İdaremiz ile birlikte iç düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Şu an sezon yoğunluğu itibariyle biraz ara verdik. Eylül ayı sonuyla yeniden başlayıp bu sene tamamlayacağız. Ancak imarla ilgili yargı kararları neticesinde oluşacak durumla birlikte yeni bir çalışma yapıp Uzungölümüzü artık bu nadide çekim merkezimizi turizm alanımızı imar yönüyle beraber çok daha güzel bir hale getireceğiz. Bu manada da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat beye hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Çevre Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, Çaykara Belediyemiz, Valiliğimizle beraber bu nadide bölgemize vaziyet edeceğiz. İnşallah bir gelişme daha olacak ona çalışıyoruz. Çok büyük bir trafik sirkülasyonu oluyor. TOKİ Başkanımız ile görüştüm yeni TOKİ Başkanımızla da paylaştım. Üzerinde çalışıyoruz. Uzungöl'e varmadan önemli bir otopark alanı oluşturup tıpkı Sümela Manastırı'nda olduğu gibi ring sistemiyle beraber araçları doğrudan Uzungöl'ün içerisine sokmadan orayı yormadan ring sistemiyle beraber böyle bir düşüncemiz var. İnşallah bunu da projelendirip bu alanımıza kazandırmak istiyoruz. Bu çaplı bir proje onun gayreti içerisinde olacağız diyebilirim" diye konuştu.