Uzunköprü'de Alkollü Sürücülere Ceza

Uzunköprü ilçesinde alkollü sürücülere ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yağmurca köyü yakınlarında yaptığı denetimde sürücüleri ve araçları sorguladı.
Denetimde alkollü araç kullanan A.V, M.A.V, Y.B, E.E, Z.Y, S.S, H.S ve S.S'ye toplam 11 bin 248 lira ceza uygulandı.
Jandarmadan trafik denetimi
Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik denetimleri sürüyor.
Ekipler Salarlı ve Kurtbey köyleri kara yolunda denetim gerçekleştirdi. Denetimde sürücüler ve araçlar sorgulandı.
Trafik kontrolünde C.G'nin kullandığı 22 LM 811 plakalı otomobilin vergi haczi nedeniyle yakalamasının olduğu belirlendi.
Araç çekiciyle otoparka çekildi.
