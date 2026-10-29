Uzunköprü'de jandarma 10 kaçak göçmeni yakaladı, 1 organizatör şüphelisi gözaltında - Son Dakika
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Uzunköprü'de jandarma 10 kaçak göçmeni yakaladı, 1 organizatör şüphelisi gözaltında

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Uzunköprü\'de jandarma 10 kaçak göçmeni yakaladı, 1 organizatör şüphelisi gözaltında
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma, takside 1 ve Çakmak köyü kırsalında 9 kaçak göçmen yakaladı. Gözaltına alınan 1 organizatör şüphelisinin ardından 10 kaçak göçmen, Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 10 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalıköy yolu üzerinde M.B. (32) yönetimindeki taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada Afganistan uyruklu 1 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü M.B., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Çakmak köyü kırsalında da yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Mısır, Sudan, Eritre ve Cezayir uyruklu 9 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA
Uzunköprü3. SayfaJandarmaEdirneGöçmenGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Uzunköprü'de jandarma 10 kaçak göçmeni yakaladı, 1 organizatör şüphelisi gözaltında - Son Dakika
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