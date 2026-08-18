Uzunköprü\'de Kaza: Şoför Yaralı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yoldan çıkıp, yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobilin şoförü E.H., yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Havsa-Uzunköprü kara yolu Parpudar rampasında meydana geldi. Havsa'dan Uzunköprü yönüne giden E.H. yönetimindeki 22 AAR 520 plakalı otomobil, Parpudar rampasında şoförünün virajı alamaması nedeniyle yoldan çıkarak, yaklaşık 50 metre yükseklikten takla atarak şarampole yuvarlandı. Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada, şoför E.H., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren E.H.'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.