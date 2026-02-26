Vahap Munyar'a Şeref Üyeliği Beratı - Son Dakika
Vahap Munyar'a Şeref Üyeliği Beratı

26.02.2026 15:27
Malatya TSO, Vahap Munyar'a Şeref Üyeliği Beratı vererek başarılarını onurlandırdı.

Mehmet Duran Özkan

(MALATYA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'a "Şeref Üyeliği Beratı" verildi. Munyar, "Birçok ödül aldım. Ancak bugün Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen Şeref Üyeliği Beratı, şahsım için büyük bir onurdur. Bu berat, bundan sonra Malatya'yı ve şehir ekonomisini daha fazla yazma sorumluluğunu da beraberinde getirmiştir" dedi.

Her hizmet döneminde bir isme "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Şeref Üyeliği Beratı" verme kararı alan Malatya TSO, bu dönem berata için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Malatyalı Vahap Munyar'ı layık gördü.

"46 yıllık başarılı meslek hayatı"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, beratın verilmesi için düzenlenen programda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Odamız yönetim kurulunun teklifi ve meclisimizin oy birliği ile aldığı kararla 46 yıllık başarılı meslek hayatı boyunca gazetecilik alanında önemli çalışmalara imza atan, şehrimizin sosyal ve ekonomik hayatının her aşamasında yer alan, Malatya'nın tanıtımına değerli katkılar sunan hemşehrimiz Vahap Munyar'a Şeref Üyeliği Beratı vermekten dolayı mutluyuz. Hemşehrimiz Vahap Munyar, yalnızca ekonomi gazeteciliğinde ortaya koyduğu başarıyla değil, aynı zamanda şehrimizin üretimini, ticaretini, girişimcilik ruhunu ve potansiyelini ulusal ve uluslararası platformlarda görünür kılmasıyla da Malatyamıza önemli katkılar sunuyor. Odamızın faaliyetlerinin kamuoyunda etkin şekilde yer almasına verdiği destek de bizler için ayrıca kıymetlidir."

Sadıkoğlu, Malatya'nın ulusal ve uluslararası platformlarda tanınması ve kalkınma yolculuğunda şehre katkı sunan her değerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

"Malatya'yı yazma sorumluluğum daha da arttı"

Munyar ise konuşmasında şunları söyledi:

"Malatya'da dünyaya gelmiş olmayı en büyük şansım olarak görüyorum. Düşüncelerimi kaleme almak benim için bir tutkuydu, memleketimi de çok seviyordum. İkisini aynı anda yapmak için gazetecilik mesleğini seçtim. Bugüne kadar yaptığım haberlerin ve yazılarımın en az yarısı Malatya üzerinedir. Birçok ödül aldım ancak bugün Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen Şeref Üyeliği Beratı, şahsım için büyük bir onurdur. Bu berat, bundan sonra Malatya'yı ve şehir ekonomisini daha fazla yazma sorumluluğunu da beraberinde getirmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oğuzhan Ata Sadıkoğlu başta olmak üzere meclis üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Sadıkoğlu, konuşmaların ardından Munyar'a "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Şeref Üyesi Beratı"nı takdim etti.

Önceki dönemde ise başarılı karaciğer nakilleriyle Malatya'nın adını dünyaya duyuran ve sağlık turizmine katkılar sunan İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'a da Şeref Üyeliği Beratı verilmişti.

Kaynak: ANKA

