Vahap Seçer, Bayram Dolayısıyla Erdemli Halkıyla Bir Araya Geldi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla Erdemli halkıyla bir araya geldi.

Erdemli'de ilk olarak Çiriş Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Seçer, mahalle halkının halini hatırını sordu, Kurban Bayramı'nı kutladı. Seçer'i görmekten mutluluk duyan Çirişli yurttaşlar da Büyükşehir'in hizmetleri için teşekkürlerini iletti.

"Erdemli halkı ahde vefayı bildi"

Çiriş'in ardından Aslanlı Mahallesi'ne geçen Seçer, burada yaptığı konuşmasında, yurttaşların bayramını kutladı. Mahallenin ihtiyaçlarına hakim olduğunu vurgulayan Seçer, "Yüksek kotlarda su sıkıntısı yaşanıyor. Bu sorunu kaynakta problem olduğu zaman yaşıyoruz. Uzuncaburç revizyon projemiz var. Mart ayı içerisinde temelini atmıştık. Kırsal mahallelerdeki sorun bu proje ile aşılacak" dedi.

"Bizim anlayışımız adaletli hizmet"

Erdemli halkından destek aldığını söyleyen Seçer, şöyle konuştu:

"Erdemli halkı ahde vefayı bildi. Ben milletimin ferasetine inanırım. Git hizmet yap, sıcaklığını ve samimiyetini belli et o insan sana destek olur. Ben bu desteği aldım. Bizim anlayışımız adaletli hizmet, ayrım yapmadan herkese hakkaniyetli davranmak, milletimizin mutluluğu, refahı, tüyü bitmemiş yetimin hakkının hiç kimseye haksız yere verilmemesi ve peşkeş çekilmemesidir. Vatandaşın hakkının, vatandaşa hizmet olarak adaletli bir şekilde dağıtılmasıdır. 5 yıl bunu gösterdik. Sadece Mersin'de değil Adana'da da, Ankara'da da, İstanbul'da da birçok CHP'li Belediye Başkanlarıyla bunu gösterdik. 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye'nin beklemediği bir tablo çıktı."

Her siyasi görüşten olan vatandaştan oy aldığını kaydeden Seçer, "'Seçer'den hizmet aldık, götürüp oyumuzu tekrar vereceğiz' dedi. Görevimiz devam ediyor ama hizmetlerimiz de artarak devam edecek" dedi.

"Büyükşehir'in dokunmadığı yer kalmadı"

Aslanlı Mahallesi'nin ardından Hüsametli Mahallesi'nde yurttaşların bayramını kutlayan Seçer, seçimlerde hizmeti görerek destek olan herkese yeniden teşekkür etti. 13 ilçeye hizmet götürdüklerini ve her yere eşit hizmet için çabaladıklarını kaydeden Seçer, Mergin Köprüsü'nün 40 yıldır yapılmadığını ama göreve geldiğinde bu sorunu çözdüğünü belirterek, "Büyükşehir yolunu yaptı, içme suyunu rahatlattı, yeni şebekeler çekti. Büyükşehir'in dokunmadığı yer kalmadı. Ben sadece CHP'lilerin oyunu almaktan bahsetmiyorum, particilik yapmıyorum" diye konuştu.

Seçer, Yeniyurtlu yurttaşların bayramını kutladı

Yeniyurt Mahallesi'nde de yurttaşın bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Seçer, muhtarla beraber çalıştıklarını ve mahallenin ihtiyaçlarının en hızlı şekilde giderildiğini belirtip, hizmetlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Veyselli Mahallesi'nden Seçer'e coşkulu karşılama

Ardından Veyselli Mahallesi'ni ziyaret eden Seçer, burada mahalle halkı tarafından coşkuyla karşılandı. Veysellili yurttaşlarla bol bol sohbet eden Seçer, yurttaşların bayramlarını kutlayarak mahalleden ayrıldı.

"Tarımsal desteklere hız kesmeden devam edilecek"

Seçer, bir sonraki durağı Tapureli Mahallesi'nde bütün yurttaşların bayramını kutladı ve kendisine seçimlerde destek veren herkese teşekkür etti. İlk 5 yılda yaptıkları hizmetleri artırarak devam ettireceklerini belirten Seçer, Tapurelili yurttaşın en büyük taleplerinden olan Mergin Köprüsü'nü hızlıca yaptıklarını ve üreticilerin ürünlerini daha sağlıklı yollarla pazarlara götürdüğünü söyledi. Tarımdan hayvancılığa pek çok desteği üreticiye sunduklarını anlatan Seçer, "3 bin 24 metre sulama borusu desteği yapıldı. Arı yetiştiricileriniz var, ekipman desteği yapılmış. Ceviz, alıç, Trabzon hurması fidanı desteği yapılmış. Biz bir üreticimize de küçükbaş çiftliği kurduk. Hayvancılık projesini ben önemsiyorum. 300 işletmeci var; 25 hayvan aldı, bir yıllık yemini aldı, bedelsiz veteriner hizmetlerini aldı" diyerek, işletmelerin artması için destek verilen üreticilerden 25 küçükbaşın alınacağını ve yeni üreticilere verileceğini söyledi.

"Mersin Büyükşehir bir işi yaparsa en iyisini yapar"

Yeni 5 yılda yeni projeleri hayata geçireceklerini aktaran Seçer, en önemli projelerinden birisi olan Tarımsal Güneş Enerjisi Santralleri'nin (GES) de başladığını müjdeledi. Seçer, "Mersin Büyükşehir bir işi yaparsa en iyisini yapar. Yolun, sosyal desteğin, tarımsal desteğin en kalitelisini yapar, üretime dönük çalışanı destekler. Yeter ki çalışsın, emek etsin ve alın teri döksün. Biz o vatandaşımızın her zaman yanında oluruz" dedi. 5 yılda imkansızlıkları imkana dönüştürdüklerini söyleyen Seçer, "Başkanınız size hizmet getirirken partinizi sormadı. 'Siz bizim partilimizsiniz, değilsiniz' diye bir ayrım yapmadı. Yolu herkes için yaptı, tarım desteklerini herkes için yaptı. Sizleri seviyoruz, sizlere inanıyoruz. Daha fazla çalışacağız. Biz milletimizle mutlu oluyoruz" diyerek, gelecek 5 yılda imkanları daha iyi kullanacaklarını kaydetti.

"Herkes hizmetlerini, ülkeye yaptığı katkıları konuşsun"

Alibeyli Mahallesi'nde de yoğun ilgiyle karşılaşan Seçer, yurttaşın bayramını kutladı. Kendisine oy verenin de vermeyenin de hizmetlerden memnun olduğunu kaydeden Seçer, "Eminim ki bu köyde yaşayanların birçoğu hizmetlerden memnun. Oy vermemiş, memnun. Tabi ki vatandaş daha fazlasını isteyecek, biz de 'yok' demiyoruz, yapmak için çalışıyoruz" dedi. Siyasi olarak kendisiyle aynı düşünmeyen bölgelerde de oy oranının çok fazla arttığını söyleyen Seçer, "Herkes hizmetlerini, ülkeye yaptığı katkıları konuşsun. Sorunlar çok fazla, hayat pahalılığı var, mazota, elektriğe, gıda fiyatlarına para yetmiyor. Biz siyasetçiler bunlara çözüm bulacağız. Bugüne kadar hizmetlerimizle sizin yanınıza geldik, bundan sonra da geleceğiz. Partiniz, dünya görüşünüz dininiz, mezhebiniz, meşrebiniz, her yurttaşımın onurudur, biz ona müdahale etmeyiz. Bundan sonra da bu anlayışla devam edeceğiz" diye konuştu.

Seçer, 4 yıl önce şehit edilen Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde yaşayan ailesini de ziyaret etti.

Kızılen halkından Seçer'e sevgi seli

Kızılen Mahallesi'ni de ziyaret eden Seçer, burada yurttaşların bayramını kutladı. Başkan Seçer'in ziyaretinden duydukları mutluluğu dile getiren mahalle halkı, Büyükşehir'in hizmetleri için teşekkür ederek taleplerini iletti.

Son ziyaret Küstüllü Mahallesi'ne

Erdemli'deki son ziyaretini Küstüllü Mahallesi'ne gerçekleştiren Seçer, herkesin bayramını kutladı. Yurttaşla sohbet eden Seçer, talep ve önerileri dinledi ve mahalleden ayrıldı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve CHP Erdemli İlçe Başkanı Ahmet Dursen Şahin de Başkan Seçer ile birlikte yurttaşların bayramını kutladı. Çiriş Mahalle Muhtarı Necat Şahin, Aslanlı Mahalle Muhtarı Caner Ünal, Hüsametli Mahalle Muhtarı Mihsap Aksay, Yeniyurt Mahalle Muhtarı Ertuğrul Tat, Tapureli Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Özgür, Alibeyli Mahalle Muhtarı Selami Yıldız, Kızılen Mahalle Muhtarı İlyas Eser ve Küstüllü Mahalle Muhtarı Ali Issı da Büyükşehir'in hizmetlerinden ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek talep ve isteklerini belirtti.