Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Inter Academy Türkiye Tesislerine Ziyaret

(MERSİN)- TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Inter Academy Türkiye tesislerini ziyaret ederek, genç sporcularla bir araya geldi. Maçın başlama vuruşunu yapan Seçer, "Böyle bir yerin merkezinin Mersin'de olmasından ve kentin tanıtımına katkı sunması açısından çok memnunum" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Inter Academy Türkiye'yi ziyaret etti. Inter Academy Türkiye Kurucu Ortağı Hüseyin Kılavuz'un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, tesisler gezildi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Başkan Seçer'e, akademide eğitim gören öğrenciler ve veliler de eşlik etti. Ziyaret sırasında Seçer'e üzerinde isminin yazılı olduğu Inter forması hediye edildi.

"Sporu bir bilim dalı olarak bütün kurum ve kurallarıyla uygulayan bir akademideyiz"

Inter Academy Türkiye'nin Mersin'de bulunan genel merkezini gezen Başkan Seçer, "Türkiye genelinde Mersin'le beraber 44 şubede geleceğin yıldızları yetişiyor. Çok başarılı bir çalışma. Bugün de tesisi gezme ve gençlerimizi izleme imkanım oldu. Son derece güzel ve hijyenik şartlarda modern öğretim tekniğine uygun bir yer" dedi. Sporun artık tüm dünyada bir bilim dalı olarak ele alındığına değinen Seçer, "Sporu bir bilim dalı olarak bütün kurum ve kurallarıyla uygulayan bir akademideyiz. Bu da beni son derece mutlu etti. Özellikle Mersin'de olmasından ve Mersin'in tanıtımına katkı sunması açısından da çok memnun olduğumu ifade edeyim" diyerek, emek veren herkese teşekkür etti.

Saha ziyaretinde öğrencilerle sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Seçer, penaltı atışı yaptı ve iki ayrı maçın başlama vuruşunu gerçekleştirdi. Program kapsamında Akif Çağan Yavan isimli öğrencinin doğum günü de kutlandı. Öte yandan, Inter Academy Türkiye'de öğrenci olan ve "Takipçim Kadar Çöp Topluyorum" sosyal medya hesabının sahibi Aras Kayretli de Seçer ile sohbet etti.