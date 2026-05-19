Seçer: Gençlere değer vermek sözle olmaz

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programına katıldı. Tüm gençlerin bayramını kutlayan Seçer, "Sorgulayan, düşünen, muhakeme edebilen, bilimin yolunda giden gençler yetiştirmemiz lazım. Gençlere değer vermek sözle olmaz; bunu onlara hissettirmemiz lazım" dedi.

TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ile eşi Meral Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Mersin Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına katıldı.

Programda, Başkan Seçer ile Meral Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros ve eşi Dudu İrem Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya ve eşi Aylin Kazankaya, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kent protokolü, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler, sporcular ve çok sayıda yurttaş yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz'ün günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ile devam etti. Şiirlerin okunmasıyla süren program; cimnastik, tekvando ve trambolin ekiplerinin ve çeşitli branşlardan sporcularının gösterileri ile tamamlandı. Programın ardından gençlerle bir araya gelen Başkan Seçer ile Meral Seçer, toplu fotoğraf çekimine katıldı.

"19 MAYIS, CUMHURİYETİN ADIMLARININ ATILDIĞI GÜN"

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağanı olan ve onlara Türkiye'nin geleceğini emanet ettiği bayramın ruhunun yaşandığı programın ardından konuşan Seçer, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Seçer, 19 Mayıs'ın ulusal kurtuluş mücadelesinin başladığı ve Türk milletinin tarihinin yeniden yazıldığı gün olduğunu söyledi. Seçer, "Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. 19 Mayıs 1919, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, demokrasinin artık Türkiye'de yerleşmeye başladığı sürecin ilk günü" dedi.

Seçer, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle andıklarını sözlerine ekledi.

"GENÇ BEYİNLERİMİZİ ÜLKEMİZDE TUTMAK İÇİN GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMAMIZ LAZIM"

Dün Tarsus'ta yaşanan olayda hayatını kaybeden yurttaşlara rahmet, yaralananlara da acil şifalar dileyen Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs dolayısıyla düzenlenecek konserin de 20 Mayıs Çarşamba gününe (yarın) ertelendiğinin bilgisini verdi.

Atatürk'ün Türkiye'yi ve Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini söyleyen Seçer, "O günden bugüne gençlerimiz her dönemde olduğu gibi bugün de milletimizin umudu, geleceğimizin güvencesi, istikbalimiz. Gençlerimizi, çağa uygun birer birey olarak yetiştirmek de bizim görevimiz; belediyeler de bunun içerisinde olmak üzere devletin tüm kurumlarının görevi. Sorgulayan, düşünen, muhakeme edebilen, bilimin yolunda giden gençler yetiştirmemiz lazım. Onların önünü açmamız lazım. Modern dünyada diğer ülkelerle, milletlerle rekabetin yolu bilimden geçiyor. Bu nedenle çok değerli beyinleri ülkemizde tutmak için onlara gözümüz gibi bakmamız lazım" diye konuştu.

"MERSİN'DE GENÇLERE VE ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇOK ÖNEMLİ SOSYAL POLİTİKALAR GELİŞTİRDİK"

Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında genç beyinlerin yurt dışına gitmesi olduğunun altını çizen Seçer, Türkiye'de yaşanan siyasal gerginliklerin ve ekonomik sıkıntıların buna sebebiyet verdiğini kaydetti. Gençlerin geleceğe umutla bakamadığını belirten Seçer, bunun ruhsal problemlere ve motivasyon kaybına sebebiyet verdiğini sözlerine ekledi. Seçer, gençleri sadece okula giden ve sınava hazırlanan bireyler olarak görmemek gerektiğini ifade ederek, "Çocuklarımızın yanında olmamız lazım. Mersin'de göreve geldiğimiz 2019'dan bu yana gençlere, çocuklara yönelik çok önemli sosyal politikalar geliştirdik. Bu çalışmalar sürdürülebilir ve etkin biçimde devam ediyor. Gençlere değer vermek sözle olmaz; bunu onlara hissettirmemiz lazım" dedi.

Seçer, gençlere ve çocuklara eğitim, spor, sanat, bilim gibi alanlarda verilecek hizmetlerin, onların ufkunu genişleteceğini belirterek, "Çünkü birikimi var, donanımı var, bilimin peşinden gitmiş, pozitif bilimler yapmış. Gençler bu şekilde vatanına, milletine hayırlı, iyi yetişmiş bireyler haline gelir. Özgüveni güçlü ve yüksek gençler olurlar. Böylece ülkenizde çok daha farklı bir topluluk oluşturursunuz. Böyle bir gençlik, böyle bir yeni nesil oluşturursanız dünya barışına ve refahına da katkı sunarsınız. O zaman dünyada barışları da çoğaltırsınız, savaşları da azaltırsınız" ifadelerini kullandı.

Hem CHP olarak hem CHP'li belediyeler olarak daha kapsayıcı, siyasi fark gözetmeksizin, toplumda insanların yaşam biçimine müdahale etmeyen bir siyaset sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Seçer, "Herkesi bu ülkenin onurlu, şerefli, eşit yurttaşı olarak görüp bu hizmetleri götürmek, onların çocuklarına, gençlerine hizmet etmek bizim birinci görevimiz. Onu da yerine getiriyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de demokrasi, hukuk ve adalet alanında derin sorunlar yaşandığını ancak bunların aşılabileceğini belirten Seçer, "Bu durum, bizim gibi genç demokrasilerde ve toplumlarda yaşanan evreler. Bu evreleri de geçeceğiz. Daha güzel günlere hep beraber çalışarak, birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak gideceğiz. Bunları sağlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Son günlerde suni gündemler oluşturularak CHP'li belediyelerin hizmetlerinin gölgelenmeye çalışıldığını kaydeden Seçer, şunları söyledi:

"Hiç olmayan şeyler oluyor. Bunları siyasi olgunlukla karşılıyorum. Biz yerel iktidarız. Yerelde muhalefet olanlar da tırnak içinde 'kendi görevini' yapmaya çalışıyor. Milletvekilleri ve yerel muhalefetin örgütleri doğal olarak belediyenin icraatlarına eleştiri getireceklerdir. Makul, ölçülü ve nezaketli eleştiriler bizim açımızdan saygındır. Yeter ki yapıcı olsun. Biz de o eleştiriler bilinçli yapılıyorsa ve yapıcıysa zayıf ve eksik yönlerimizi görürüz. Ama bu yapılan muhalefet 'dostlar alışverişte görsün, ucuz da olsa siyaset yapmış olalım, kendi parti seçmenimizi konsolide edelim, kendimizi alkışlatalım' şeklinde olursa şehre hiçbir katkısı olmaz."

"YURTTAŞ, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN MEMNUN"

Tüm bu eleştirilere rağmen halkın gerçekleri gördüğünü söyleyerek konuşmasını sürdüren Seçer, halkın yüzde 60 gibi yüksek bir oy oranıyla desteğini gösterdiğini belirtti. Seçer, yurttaşların memnuniyet oranının yüzde 85'lerde olduğunu da kaydederek, "Yurttaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden memnun. Çünkü kendini değerli hissediyor. Hizmetlerin en iyisi gidiyor. Mersinli hemşerilerimize insanca bir yaklaşım var. Mersin Büyükşehir Belediyesi, her şeyin en kalitelisini yapmaya gayret ediyor. Her şeyden öte şehrine sahip çıkıyor. Çocuğuna, gencine, evdeki bakıma ihtiyacı olan yaş almışına, özel bireyine, her şeyine belediyesinden bir karşılık bulabiliyor. Büyükşehir Belediyesi 'Sen benim çok değerli bir yurttaşımsın' diyor. Kaynaklarını da son derece dikkatle harcıyor, efektif harcıyor, akılcı harcıyor. Yurttaş da bunu görüyor" ifadelerini kullandı.