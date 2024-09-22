Vahid'in Futbol Hayali Kötü Sona Uğradı

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Gazze Şeridi'nde yıldız futbolcu olma hayali kurarken İsrail bombardımanında bir gözünü, elini ve bacağını kaybeden 13 yaşındaki Vahid el-Galban, protez el ve bacak tedavisiyle yeniden ayağa kalkacağı günü bekliyor.

İsrail ordusunun nisan ayında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Maan bölgesine düzenlediği saldırılarda ağır yaralanan 13 yaşındaki Vahid el-Galban, bir gözünü, elini ve ayağını kaybetti.

Filistinli Vahid, küçük yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

"Yıldız bir futbolcu olma hayalim vardı"

AA muhabirine konuşan Filistinli Vahid, "Yıldız bir futbolcu olma hayalim vardı. En büyük isteğim eskisi gibi arkadaşlarımla futbol oynamak, okula gitmek. Normal hayatıma dönmek istiyorum." dedi.

Filistinli çocuk, sadece uzuvlarını değil, yıldız bir futbolcu olma hayalini ve umutlarını da yitirdiğini dile getirdi.

Bir elinin kesildiğini, artık en basit günlük ihtiyaçlarını yerine getirmenin dahi kendisi için çok zor olduğunu anlatan küçük Vahid, arkadaşları ile top oynamayı, okuluna dönmeyi ve yeniden hayata tutunmayı çok istediğini ifade etti.

Vahid, Arap ülkelerine yurt dışında tedavi görmesi ve kendisine protez el ve bacak takılması konusunda destek olmaları çağrısında bulundu.

"Bizim ne suçumuz var?

Filistinli çocuk, şöyle konuştu:

"Bizim ne suçumuz var? Biz masumuz. Bir gözümü kaybettim. Bir elim ve ayağım kesildi. Vücudumda yaralanmalar oldu. Hala akciğerimde sıkışmış şarapnel parçaları var. Benim gibi yaralanan ve uzuvları kesilen çok kişi var."

"Oğlumun Gazze dışında tedavi edilmesi gerekiyor"

Küçük Vahid'in annesi Huveyda el-Galban ise oğlunun çok zor günler geçirdiğini, psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu anlattı.

Filistinli anne, "Vahid yaşadıklarından çok etkilendi. Ona pozitif enerji vermeye çalışıyorum, Allah'a şükretmesini, birçok çocuğun maalesef saldırılarda vefat ettiğini söyleyerek onu teselli ediyorum." dedi.

"İsrail saldırısında çocuğum bir ayağını, elini, gözünü kaybetti ve vücudunda da yaralar var. Oğlumun Gazze dışında tedavi edilmesi gerekiyor, burada yeterli imkanlar yok. Tek isteği tedavi olup, okuluna dönmek ve arkadaşları ile futbol oynamak." diyen acılı anne oğlunun nispeten sağlıklı olan diğer gözü için de cerrahi operasyon gerektiğini aktardı.

Filistinli anne, oğlunun Gazze dışında tedavi görmesi için kendilerine destek verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in şarapnel etkili bombaları özellikle çocuklarda ciddi yaralanmalara neden oluyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 41 bini, yaralı sayısı da 95 bini geçerken, çok sayıda kişi de uzuvlarını kaybetti. Doktorlar, bölgedeki tıbbi imkansızlıklar nedeniyle yaralıların uzuvlarını keserek onları hayatta tutmaya çalışıyor.

Özellikle çocuklarda, İsrail'in saldırılarında kullandığı şarapnel etkili bombalar nedeniyle ciddi yaralanmalar görülüyor. İsrail saldırıları nedeniyle ağır bedeller ödeyen çocuklar, aldıkları yaralar nedeniyle ampütasyon (uzuv kesilmesi), felç, hayat boyu etkisi sürecek yaralanmalar ve kalıcı sakatlıklarla karşı karşıya kalıyor.

Gazze dışında tedavi görmesi gereken 12 bin yaralı var

İsrail, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı 7 Mayıs'tan bu yana işgal ederek kapalı tutuyor. Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı niteliğindeki Refah'ın da kapatılmasının ardından yurt dışında tedavi görmesi gereken binlerce yaralı ve hasta, büyük bir mağduriyet yaşıyor.

Gazze'deki Medya Ofisi'nin son verilerine göre, 12 bin yaralının Gazze dışında tedavi görmesi gerekiyor.