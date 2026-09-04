Vakıflar Genel Müdürlüğü 1000 öğrenciye kırtasiye desteği veriyor - Son Dakika
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1000 öğrenciye kırtasiye desteği veriyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1000 öğrenciye kırtasiye desteği veriyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine kırtasiye desteği projesi başlattı. Ankara'da uygulanan projeyle toplam 1000 öğrenciye ulaşılacak; ilk etapta 250 çocuk, Vakıf Eserleri Müzesi'nde mağaza konseptli alandan alışveriş yaparcasına malzeme seçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde, hayır hizmetlerinden faydalanan ailelerin ilkokulda öğrenim gören çocuklarına kırtasiye desteği projesi başlattı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da uygulamaya konulan proje kapsamında toplam 1000 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşılacak.

Öte yandan projenin bugünkü ilk etabında 250 çocuk, Vakıf Eserleri Müzesi Sergi Salonu'nda ağırlandı.

Öğrenciler için sergi salonunda mağaza konseptli özel bir alan hazırlandı. Öğrenciler ihtiyaç duydukları kırtasiye malzemelerini bu alanda mağazadan alışveriş yapar gibi inceleyerek dilediklerince seçme imkanı buldu.

Okulda ihtiyaç duyulabilecek çeşitli kırtasiye ürünlerinin yer aldığı alanda öğrencilerin ihtiyaçlarını kendi tercihleri doğrultusunda karşılamaları sağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vakıflar Genel Müdürlüğü 1000 öğrenciye kırtasiye desteği veriyor - Son Dakika

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