Vali Akın'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

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Konya Valisi İbrahim Akın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, hayatını ülkesine ve milletine adamış müstesna bir şahsiyet olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkenin içinde bulunduğu çetin şartlara ve sınırlı imkanlara rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna liderlik ettiğini belirtti.

Ulusal bağımsızlığın, milli birlik ve beraberliğin simgesi olan Atatürk'ü anmanın, Türkiye'yi eğitimden, sağlığa, sanayiden, teknolojiye her alanda muasır medeniyetler seviyesine taşımakla başladığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine sıkı sıkı sarılarak ve var gücümüzle çalışarak Cumhuriyetimizin ideallerini, hedeflerini ve aziz milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve yükselişini sürdürmek için aynı heyecan ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' diyerek yolumuzu ve yönümüzü çizen ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve kurtuluş mücadelemizin tüm isimsiz kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."