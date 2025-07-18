Vali Akın'dan Molla Çiftine Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vali Akın'dan Molla Çiftine Ziyaret

18.07.2025 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Valisi İbrahim Akın, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, evlilikte 54. yılını dolduran Şükrü ve Sebahat Molla çiftini evinde ziyaret etti.

Konya Valisi İbrahim Akın, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, evlilikte 54. yılını dolduran Şükrü ve Sebahat Molla çiftini evinde ziyaret etti.

Vali Akın, Aile Yılı dolayısıyla eşi Saliha Akın ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Şükrü ve Sebahat Molla çiftine 54. evlilik yıl dönümleri dolayısıyla pasta sürprizi yaptı. Vali Akın, Molla çifti ile yıl dönümü pastasının mumlarını birlikte üfledi.

Ailenin 54. evlilik yıldönümlerini kutlayan Vali Akın ile eşi Saliha Akın, Molla çifti ile bir süre sohbet etti.

Vali Akın, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini ve bu kapsamda ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının ailenin ve aile bağlarının önemi noktasında bir farkındalık yaratmak olduğunu belirten Akın, "Bu çerçevede de evliliklerinde 25 ve 50 yılını dolduran çiftlere ziyaretler yapıyoruz. Bugün 54. evlilik yıl dönümünü kutlayan, 54 yıldır aynı yastığa baş koyan 4 çocuk ve 7 torun sahibi Molla çiftini ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

Akın, çiftin 54 yıllık yaşamlarında birbirlerine olan bağlılıkları, fedakarlıkları, hoşgörüleri ve birbirlerine olan destekleriyle örnek bir aile olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aile toplumumuzun temel yapı taşıdır. Evlilikte iyi günler de kötü günler ve sıkıntılar da olacaktır ama önemli olan bu sıkıntıları sırt sırta, omuz omuza vererek karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve fedakarlık çerçevesinde aşmaktır. Kendileri de bu yönleriyle birbirleriyle olan sevgileriyle, saygılarıyla, yaşam tecrübeleriyle, fedakarlıklarıyla hakikaten örnek bir aile. Bütün gençlerimize örnek bir çiftler. Hem Molla ailemize hem diğer bütün ailelerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz."

54. yıllık evli olan Şükrü Molla (75) da eşini ilk gördüğünde çok beğendiğini söyledi.

Şükrü Molla, eşinin kendisinin gençlik aşkı olduğunu dile getirerek, "Eşime, Sabahat hanım diye hitap ederim. Gençlik aşkımdı." diye konuştu.

Sebahat Molla da eşini çok sevdiğini söyledi.

Genç çiftlere tavsiyelerde bulunan Sebahat Molla, "Çiftler birbirlerine saygılı olsunlar, anlayışlı olsunlar, en ufak olayda ipleri koparmasınlar, evliliklerini bozmasınlar." dedi.

Kaynak: AA

İbrahim Akın, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Akın'dan Molla Çiftine Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar 'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
Tunceli Valisi Aygöl’ün esnaf ziyaretine damga vuran an Korumanın bakışlara dikkat Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
Pretty Little Baby’’ adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti Pretty Little Baby'' adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır İşte istenen ceza Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır! İşte istenen ceza
KKTC’nin kaderini değiştirecek keşif Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu

09:49
Yer: İstanbul Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
Yer: İstanbul! Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
09:35
CHP’li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
08:12
İBB’ye yeni operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
07:33
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları Maaşta kesinti olacak mı
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
14:20
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar Tutuklu sayısı 20’ye yükseldi
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi
14:10
Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
14:04
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
14:00
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz Tülay Hatimoğulları’na ağır suçlama
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz! Tülay Hatimoğulları'na ağır suçlama
13:56
Taffarel’den yıldız kaleciye mesaj: Galatasaray’a git
Taffarel'den yıldız kaleciye mesaj: Galatasaray'a git
13:53
Çağla Şıkel yaşını unutturdu Fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Çağla Şıkel yaşını unutturdu! Fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
13:43
Euroleague’de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu İşte derbi tarihi
Euroleague'de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihi
13:34
Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı: ’Senin kafanı kopartırız’ diyorlar
Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı: 'Senin kafanı kopartırız' diyorlar
13:26
Türk futbolunun çınarı Denizlispor’a ikinci kez -12 puan cezası Kapanmanın eşiğindeler
Türk futbolunun çınarı Denizlispor'a ikinci kez -12 puan cezası! Kapanmanın eşiğindeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 10:54:22. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Akın'dan Molla Çiftine Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.