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Vali Aksoy, Esnafı Ziyaret Etti

Vali Aksoy, Esnafı Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Aksoy, Odunpazarı'ndaki esnafla buluşarak hayırlı işler diledi.

12.11.2024 14:52
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Odunpazarı ilçesinde esnaf ve zanaatkarlara ziyarette bulundu.

Bölgede yıllardır esnaflık yapan Ayhan Oskaylar eşliğinde ziyaretlerine Asmaaltı Sokağı'ndan başlayan Aksoy, Taşbaşı Sokağı'nın ardından Korkmaz ve Saatçiler sokaklarında esnafla bir araya geldi.

Kentte 1933 yılından bu yana ayakkabı malzemecisi olarak faaliyet gösteren eski Ayakkabıcılar Odası Başkanı Nejat Madenoğlu ile buluşan Aksoy, geleneksel zanaat kültürü ve sektörün güncel durumu hakkında bilgi aldı. 1945'ten itibaren kuru kahve ve baharatçılık hizmeti veren Vedat Erentok'u ziyaret eden Aksoy, kahvenin tarihçesi ve işletmenin kuruluş hikayesi üzerine sohbet etti.

Vali Aksoy, gazetecilere, 50-60 yıldır aynı mesleği sürdüren esnafı ziyaret ederek "hayırlı işler" temennisinde bulunduklarını söyledi.

Esnafın mesleğini sürdürmesini önemsediklerini belirten Aksoy, "Mesleklerini sürdürerek bir sonraki kuşağa aktarması bakımından oldukça kıymetli ve özel çalışmalar yürüttüklerine tanıklık ettik. Kendilerine başarılar ve hayırlı işler diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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