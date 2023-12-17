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Vali Aktaş, otobüs kazasında yaralananları ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Aktaş, otobüs kazasında yaralananları ziyaret etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret etti. Vali Aktaş, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı ve ihtiyaçlarının karşılanması için tedbirlerin alındığını belirtti.

Vali Aktaş, otobüs kazasında yaralananları ziyaret etti
17.12.2023 - 01:18,
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VALİ AKTAŞ, OTOBÜS KAZASINDA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki ilçesine bağlı Şevketiye köyü yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında yaralanan vatandaşları Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Aktaş, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk'ten yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için bütün tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Aktaş, yaralılara da acil şifalar diledi.

Kaynak: DHA
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