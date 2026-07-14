15 Temmuz: Milli İradenin Zaferi

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, 15 Temmuz'un milli iradenin, birlik ve beraberliğin kuruluş ruhuyla yeniden inşa edildiği, tarihe altın harflerle yazılan milli direniş olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletin, o gece sergilediği duruşla hain darbe girişimini bertaraf ettiğini ifade eden Aktaş, milli birlik ve beraberliğin gücünün dünyaya gösterildiğini bildirdi.

Aktaş, Türkiye'nin dünya tarihine millet olmanın önemini bir kez daha hatırlattığını aktararak, "Bu ülkenin öz evlatları, şanlı demokrasi zaferimiz olan 15 Temmuz kahramanlık ruhunu unutmamak, unutturmamak ve yaşatmak, şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere bıraktıkları bayrak, vatan ve istiklal gibi emanetleri sonraki nesillere ulaştırmak için büyük gayret gösterip, tarihimizi onlara çok iyi anlatıp aktaracaktır." ifadelerini kullandı.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisini hedef alan, devletin içine yuvalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain girişimine karşı kadın, erkek, genç, yaşlı demeden meydanlara inen halkımız, demokrasiyi ve milli iradeyi canı pahasına savunmuş ve 'irade bizim, zafer bizim' demiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, milli irademize ve demokrasimize sahip çıkmak için kanlarıyla, canlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."