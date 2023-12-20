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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu'nu ziyaret etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Bilecik Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon (BİL-EN) Projesi" kapsamında Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu\'nu ziyaret etti
20.12.2023 - 15:36,
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Bilecik Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon (BİL-EN) Projesi" kapsamında Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerin okuma saatine katılarak onlarla sohbet eden Vali Aygöl, öğrenim gördükleri okula ismini veren Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk hakkında sorular yöneltti.

Safitürk'ü tanıdığını ve ailesiyle iletişiminin devam ettiğini belirten Aygöl, "Çok çalışkan ve kalbi vatan, millet sevgisiyle dolu bir kişiydi. Sizleri görünce kendi kendime şunu söyledim: Muhammedler yaşamaya devam ediyor. Sadece eğitimlerinize odaklandığınız zaman başarı da yanında gelecektir." dedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika


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