Vali Bakan, Türkiye'nin İlk Astronotunu Ziyaret Etti
Amasya Valisi Önder Bakan, Astronot Tuğgeneral Alper Gezeravcı'yı Merzifon'da ziyaret etti.
Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına atanan Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı'yı ziyaret etti.
Vali Bakan, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ile 5. Ana Jet Üs Komutanlığında Gezeravcı ile bir araya geldi.
Gezeravcı'ya yeni görevinde başarı dileyen Bakan, "Hava kuvvetlerimizin önemli üslerinden Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ettik. Alper Paşa'mız Merzifon Ana Jet Üssümüze atandı. Kendisine yeni görevinde üstün başarılar diliyorum." dedi.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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