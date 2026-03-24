Vali Baruş Göç İdaresi\'ni Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Vali Baruş'u ekibiyle karşılayan İl Göç İdaresi Müdürü Yunus Emre Akçay daha sonra kurumun sorumlulukları ile yürüttüğü çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Sunumunda, düzenli göçün yönetimi, düzensiz göçle mücadele, uluslararası ve geçici koruma uygulamaları, uyum politikaları, hayata geçirilen plan ve projeler ile paydaş kurumlarla yürütülen işbirliği faaliyetleri anlatıldı.

Baruş, kurumdaki incelemesinin ardından personelle sohbet edip, çalışmalarında başarı diledi.