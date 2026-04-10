Vali Baruş'tan Polis Haftası Mesajı: Emniyet Güçleri Devlete İtimadı Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Baruş'tan Polis Haftası Mesajı: Emniyet Güçleri Devlete İtimadı Güçlendiriyor

10.04.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünde, emniyet görevlilerinin vatandaşların devlete olan güvenini artırmadaki rolünü vurguladı ve huzur için fedakârca çalıştıklarını belirtti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle yayınladığı mesajda, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, emniyet görevlilerinin vatandaşların devlete olan itimadını güçlendirmede önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Vali Baruş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve diğer teşkilat mensuplarını ziyaretinde, polislerin huzur ve güvenlik için fedakârca çalıştığını vurguladı. Kamu düzeninin korunması, terörle mücadele, uyuşturucuyla savaş ve trafik güvenliği gibi alanlarda vatandaşlarla omuz omuza çalıştıklarını belirtti.

Ayrıca, polis teşkilatının teknik donanım açısından güçlü olduğunu hatırlatan Vali Baruş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün polis tanımına atıfta bulunarak, teşkilatın adalet ve huzur için hayati rolünü sürdüreceğini söyledi. Polis Haftası'nı kutlayarak, şehit ve gazileri andı, çalışanlara sağlıklı günler diledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Vali Baruş'tan Polis Haftası Mesajı: Emniyet Güçleri Devlete İtimadı Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 16:36:22. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Baruş'tan Polis Haftası Mesajı: Emniyet Güçleri Devlete İtimadı Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.