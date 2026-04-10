Vali Baruş'tan Polis Haftası Mesajı: Emniyet Güçleri Devlete İtimadı Güçlendiriyor

Erzurum Valisi Aydın Baruş, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle yayınladığı mesajda, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, emniyet görevlilerinin vatandaşların devlete olan itimadını güçlendirmede önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Vali Baruş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve diğer teşkilat mensuplarını ziyaretinde, polislerin huzur ve güvenlik için fedakârca çalıştığını vurguladı. Kamu düzeninin korunması, terörle mücadele, uyuşturucuyla savaş ve trafik güvenliği gibi alanlarda vatandaşlarla omuz omuza çalıştıklarını belirtti.

Ayrıca, polis teşkilatının teknik donanım açısından güçlü olduğunu hatırlatan Vali Baruş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün polis tanımına atıfta bulunarak, teşkilatın adalet ve huzur için hayati rolünü sürdüreceğini söyledi. Polis Haftası'nı kutlayarak, şehit ve gazileri andı, çalışanlara sağlıklı günler diledi.