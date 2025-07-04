Vali Çiftçi'den Narkotik Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Vali Çiftçi'den Narkotik Mücadele Vurgusu

04.07.2025 13:46
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Erzurum Valisi Çiftçi, narkotik suçlarla mücadelenin halkın desteğiyle daha etkili olacağını belirtti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, narkotik suçlarla ilgili mücadelenin topyekun verilmesi gerektiğini belirterek vatandaşların bu konuyla ilgili duyumlarını, emniyete ve jandarmaya bildirmeleri gerektiğini söyledi.

Vali Çiftçi, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda, güvenlik güçlerinin kentteki çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Narkotik suçlarla mücadele konusunda kentte geçen senenin ilk 6 ayında 403 olayın meydana geldiğini, bu yılın ilk 6 ayında ise bu sayının 431'e çıktığını belirten Çiftçi, bunun daha çok operasyon yapıldığı ve daha çok kişinin tutuklandığı anlamına geldiğini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele için vatandaşlara çağrıda bulunan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Narkotik suçlarla mücadele, sadece polisiye tedbirlerle önlenebilecek bir suç türü değil. Bu narkotik suçlarla mücadele edebilmemiz için topyekun bir mücadele vermemiz gerekiyor. Bunun için de öncelikle tüm vatandaşlarımızın, ailelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve devletin diğer kurumlarının da bu konuda bize yardımcı olmaları gerekiyor ki verdiğimiz mücadele başarılı olsun. Vatandaşlarımız gördükleri, şahit oldukları hadiseleri veya duyumları, kahvede veya dost meclislerinde konuşmak yerine, emniyetimize, jandarmamıza bildirsinler. Böylece daha etkili tedbirler alabileceğimizi, sahayı daha da baskılayabileceğimizi, zehir tacirlerini fırsat vermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum."

Oltu taşı ocakları için komisyon kurulacak

Vali Çiftçi, geçen hafta Oltu ilçesinde bir taş ocağında meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği göçük olayıyla ilgili de çalışmalar yapıldığını aktardı.

Bölgedeki taş ocaklarında herhangi bir işçi ve işveren ilişkisi olmadığını, birbirini tanıyan insanların açtıkları ocaktan çıkardıkları taşları satarak gelir elde ettiklerini dile getiren Çiftçi, bölgede toplamda 500'ün üzerinde ocağın olduğu bilgisinin kendisine verildiğini anlattı.

Ocaklara ilişkin komisyon oluşturulacağını kaydeden Çiftçi, "Bununla ilgili kaymakamlık, belediye, Sosyal ve Güvenlik Kurumu, İŞKUR Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bir komisyon oluşturacak. Oradaki fotoğrafı bir görelim. Sayı net olarak ortaya çıksın. Bunları kaçak olmaktan kurtarmak istiyoruz. Öbür taraftan da bu sektörden geçimini sağlayan yaklaşık 3 bin insan var. Bunları da göz ardı etmemiz mümkün değil. Onlar mağdur olmasın, geçimlerini temin etsinler ama öbür taraftan da bu ocaklar legal hale gelsin diye bir çalışmamız var." ifadelerini kullandı.

Kentte suç oranlarında azalış var

Kentte, 2024'ün ilk 6 ayı ile 2025'in ilk 6 ayındaki suçlarla ilgili verileri de paylaşan Çiftçi, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 12.1, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 27,4, devlete ve millete karşı işlenen suçlarda da yüzde 31,8 oranında azalış olduğunu açıkladı.

Erzurum'da yılın ilk 6 ayında otodan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, kapkaç ve yankesicilik suçlarının işlenmediğini de işaret eden Çiftçi, göçmen kaçakçılığında tutuklanan organizatör sayısında yüzde 159,3 oranında artış gösterdiğini belirtti.

Erzurum'da 439 vatandaş, kayıp olarak aranıyor

Vali Çiftçi, son 5,5 yıl içinde 6 bin 48 kaybolma vakasının meydana geldiğini, 13 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 5 bin 365 vatandaşın ise bulunduğunu açıkladı.

439 kişinin hala kayıp olduğunu dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bunlardan 38'inin akli dengesi yerinde değil. 34'ü habersiz olarak evden ayrılmış bir daha kendisinden haber alınamamış. 4'ü ise engelli bakım merkezinden izinsiz ayrılmış. Bu hadiselerin önüne geçmek için de çocukların oyun oynarken yalnız bırakılmamaları, çocuklar ve zihinsel engelliler için üzerlerinde isminin, soy isminin, telefon ve adresinin yazıldığı kolye, bileklik, etiket gibi malzemelerin bulunması, ayrıca yaşlı ve akli dengesi yerinde olmayanların için GPRS cihazlarının kullanmalarının teşvik edilmesi, kaybolanları bulmamıza yardımcı olacaktır."

Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Çiftçi'den Narkotik Mücadele Vurgusu - Son Dakika

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