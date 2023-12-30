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Vali Çiftçi: Kan bağışıyla sağlığın şükrünü ifa ederiz - Son Dakika
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Vali Çiftçi: Kan bağışıyla sağlığın şükrünü ifa ederiz

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Karayazı ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı ve sağlıklı olan herkesi bağış yapmaya davet etti. Programda Vali Çiftçi ve Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan da kan bağışında bulundu. Vali Çiftçi, kan bağışının insanlık ve vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayarak, Kızılay'ın bağış yapanları ödüllendirdiğini belirtti ve kan bağışlarının artmasını temenni etti.

Vali Çiftçi: Kan bağışıyla sağlığın şükrünü ifa ederiz
30.12.2023 - 23:47,
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Vali Çiftçi; "Kan bağışıyla sağlığın şükrünü ifa ederiz"

ERZURUM - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Karayazı ilçesindeki kan bağışı kampanyasına katıldı ve sağlıklı olan herkesi de bağış yapmaya davet etti.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle Erzurum Valiliği, Türk Kızılay Erzurum Şubesi, Karayazı ve Palandöken Kaymakamlığı, Karayazı Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi'nin katkıları ile Karayazı'da '100 Damlada 100'ler Gülsün, 100 Yıl Bizlerle Gülsün' sloganı ile kan bağışı programı yapıldı.

Vali ve Kaymakam öncülük etti

Karayazı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kan verme programı öncesinde Vali Mustafa Çiftçi ve Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan; sağlık kontrolünden geçtikten sonra kan verdiler. Kan verme alışkanlığını çocuk yaşta kazandırmak amacıyla programa öğrenciler de davet edildi. İlk olarak öğrencilere yönelik yüz boyama resim çizme palyaçolar eşliğinde oyunlar gibi çeşitli etkinlikler ile başlayan program Palandöken Gençlik Merkezi hocalarının, mini curling sahasındaki etkinlikleriyle devam etti. Programa katılan Erzurum Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil katılımcılara ve bağışçılara teşekkür etti.

Vali Çiftçi 41. Kez kan bağışı yaptı

Karayazı Kaymakamlığı ile Türk Kızılayı arasında güzel bir etkinlik yapıldığını ve kan bağışı kampanyası düzenlendiğini belirten Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Sağ olsunlar beni de kan bağışı kampanyasına davet ettiler. Bugün 41. bağışımı gerçekleştirdim. Allah sağlık, sıhhat, afiyet verdiği müddetçe de bundan sonra bağışlarıma devam etmeyi düşünüyorum. Her vatandaşımızın eğer sağlıklı, sıhhati yerindeyse, kan bağışlayabilecek durumdaysa kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Bunun bir insanlık ve vatandaşlık görevi olduğunu değerlendiriyorum. Bir kelamı kibar vardır. Her şeyin şükrü kendi cinsindendir derler. Mesela insanın malı vardır, mülkü vardır. Fakir fukaranın, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek suretiyle faydalandırır. Malını, mülkünü, şükrünü ifa eder. Kimi insan bilgilidir, bilgi sahibidir. Bilgisinden başkalarını istifade ettirir. Bundan dolayı bilgisinin şükrünü ifa eder. Eğer insan da sağlıklıysa, sıhhatliyse kan bağışı yapabilecek durumdaysa onlar da kan bağışı yapmak suretiyle sağlıklarının şükrünü ifa edebilirler. Kızılayımız kan bağışı yapanlara bir jest de yapıyor aynı zamanda. On defa bağışta bulunanlara bronz madalya, yirmi beş defa bağışta bulunanlara gümüş madalya, otuz beş defa bağışta bulunanlara da altın madalyayla ödüllendiriyorlar. Ben geçen bağışımda yani kırkıncı bağışımda Erzurum'dayken hem altın madalyanı hem de beratımı verdiler. Şimdi hedef kırk beş diyorum inşallah. Bu etkinliği düzenleyen Karayazı Kaymakamlığımıza ve Türk Kızılayımıza teşekkür ediyorum. Bütün çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kan bağışlarının bol olmasını niyaz ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Erzurum Valiliği, Karayazı, Valilik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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