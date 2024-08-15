Vali Dağlı'nın 100 yaşındaki Kezban teyzeyle sohbeti yürekleri ısıttı - Son Dakika
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Vali Dağlı'nın 100 yaşındaki Kezban teyzeyle sohbeti yürekleri ısıttı

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Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 100 yaşındaki Kezban teyzeyi ziyaret ederek onunla sohbet etti. Kezban teyze, Vali Dağlı'dan tekrar ziyarete gelmesini istedi.

15.08.2024 11:20
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Vali Dağlı'nın 100 yaşındaki Kezban teyzeyle sohbeti yürekleri ısıttı

100 yaşındaki Kezban teyzenin Vali Dağlı'dan anlamlı isteği: "Arada bir gel"

ÇORUM - Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum'da yaşayan 100 yaşındaki Kezban teyzeyi ziyaret etti. Ziyarette Kezban Say, Vali Dağlı'dan tekrar ziyarete gelmesini istedi.

Çorum Valisi Dr. Zülkif Dağlı, kent merkezinde yaşayan 100 yaşındaki Kezban Say'ı evinde ziyaret etti. Ulukavak Mahallesi'nde kızı ile yaşayan Kezban nine, ziyaretine gelen Vali Dağlı'yı görünce büyük mutluluk yaşadı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Vali Zülkif Dağlı, elini öptüğü Kezban Say ile sohbet etti. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kezban Say, Vali Dağlı'ya "arada bir gel" dedi.

Kezban Say'ın isteğine cevap veren Vali Dağlı tekrar ziyarete gelme sözü verdi.

Kaynak: İHA

Zülkif Dağlı, Çorum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Dağlı'nın 100 yaşındaki Kezban teyzeyle sohbeti yürekleri ısıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Dağlı'nın 100 yaşındaki Kezban teyzeyle sohbeti yürekleri ısıttı - Son Dakika
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