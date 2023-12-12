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Vali Doruk, yerli malı kutlamasına sürpriz ziyaret yaptı - Son Dakika
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Vali Doruk, yerli malı kutlamasına sürpriz ziyaret yaptı

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, 3. sınıf öğrencisi Esila Aylak ve arkadaşlarının yerli malı kutlaması için okula sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Vali Doruk, TOGG ile okula gelerek öğrencilere yerli ve milli ürünlerin tanıtımını yaptı ve Türkiye'nin yerli üretim konusunda geldiği noktayı vurguladı.

12.12.2023 - 17:43,
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AMASYA Valisi Yılmaz Doruk sınıflarındaki yerli malı kutlaması için görüntülü mesaj gönderen 3. sınıf öğrencisi Esila Aylak ile arkadaşlarına TOGG ile sürpriz yaptı.

Önceden planlanmış yoğun programına rağmen dün gelen "Vali amcacığım, Salı günü sınıfımızda yerli malını haftasını kutlayacağız. Seni de aramızda görmek isteriz, umarım bizi kırmazsınız" ifadesinin yer aldığı görüntülü mesajı fark eden Vali Doruk, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen'i de yanına alıp haber vermeden kendisini davet eden Esila ile arkadaşlarının sınıflarına gidip yerli malı kutlamalarına katıldı.

Davetlerini kırmayıp TOGG ile okula giden Vali Doruk'u karşılarında gören öğrenciler sevinç yaşadı. Ayrıca Vali Doruk'un talimatları ile Yerli Malı Haftasında okulda Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği ATAK helikopteri ile diğer ürünlerin maketleri de sergilenerek öğrencilere tanıtıldı.

ARTIK YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİN YAPILDIĞI BİR ÜLKEYİZ

Türkiye'nin yerli ve milli üretimin yapıldığı bir ülke konumunda olduğunu kaydeden Vali Doruk, 'Yerli sanayi, yerli teknoloji ve katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği bir Türkiye ile karşı karşıyayız artık. O yüzden artık patates, soğan devri bitti. İnşallah Yerli Malı Haftası deyince kapıda TOGG, içeride üst düzey savunma teknolojisi başta olmak üzere her türlü ürünün yüksek kalitede üretildiği bir ülke hayal ediyoruz. Hayalden öte bunu yapıyoruz 'ifadelerini kullandı.

Vali Doruk okuldan ayrılmadan önce makam aracı TOGG'u öğrencilerle birlikte inceleyerek aracın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.(DHA)

Vali Doruk, yerli malı kutlamasına sürpriz ziyaret yaptı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Vali Doruk, yerli malı kutlamasına sürpriz ziyaret yaptı - Son Dakika
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