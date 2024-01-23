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Vali Ekici ve Milletvekili Sarıçam Ankara'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Vali Ekici ve Milletvekili Sarıçam Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Vali Birol Ekici ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sebahattin Dönmez'i ziyaret etti. Ziyaretlerde kentte sürdürülen yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi verildi ve güneş enerji santrali projesi hakkında görüşüldü.

Vali Ekici ve Milletvekili Sarıçam Ankara\'da ziyaretlerde bulundu
23.01.2024 - 09:51,
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Vali Birol Ekici ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Ekici ve Sarıçam ilk olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız'ı ziyaret etti.

Vali Ekici, kentte sürdürülen yatırım ve çalışmalar hakkında Yıldız'a bilgi verdi.

Ardından İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk'ü ziyaret eden Ekici ve Sarıçam İl Özel İdaresince sürdürülen güneş enerji santrali projesi hakkında görüştü.

Ziyaretlerde Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sebahattin Dönmez de hazır bulundu.

Kaynak: AA
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