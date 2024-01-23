Vali Ekici ve Milletvekili Sarıçam Ankara\'da ziyaretlerde bulundu

Vali Birol Ekici ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Ekici ve Sarıçam ilk olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız'ı ziyaret etti.

Vali Ekici, kentte sürdürülen yatırım ve çalışmalar hakkında Yıldız'a bilgi verdi.

Ardından İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk'ü ziyaret eden Ekici ve Sarıçam İl Özel İdaresince sürdürülen güneş enerji santrali projesi hakkında görüştü.

Ziyaretlerde Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sebahattin Dönmez de hazır bulundu.