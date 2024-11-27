Vali Elban AA İzmir\'i Ziyaret Etti

İzmir Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Vali Elban, ziyarette AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, Başmuhabir Tolga Albay ve muhabirlerle bir araya geldi.
Bölge Müdürü Baysal'ın AA'nın çalışmaları hakkında bilgilendirdiği Vali Elban, kentin eğitim ve turizm altyapısını güçlendirmek üzere yürütülen projeler ve çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Ziyaretin ardından Baysal, Vali Elban'a hediye takdim etti.
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