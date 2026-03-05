Vali Ergün Öğrencilerle İftarda Buluştu

Artvin Valisi Turan Ergün, KYK Çiçek Nene Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftarda buluştu.

Vali Ergün, beraberindeki eşi Hülya Ergün, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara ile yurtta öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle iftar yapan Ergün, sorun ve taleplerini dinledi.

Gençlere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Ergün, çeşitli tavsiyelerde de bulundu.