Vali Erol'un Sağlık Yatırımları Ziyareti

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Ordu Valisi Muammer Erol, Korgan ve Kumru ilçelerindeki sağlık yatırımlarını inceledi.

Vali Erol, Korgan ilçesi Tepe Mahallesi'nde yeni binasında hizmet vermeye başlayan İlçe Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Korgan Devlet Hastanesini de ziyaret eden Erol, Başhekim Bedirhan Ertek'den hizmetler ve yeni alınan tomografi cihazına ilişkin bilgi aldı.

Erol, hastane bünyesinde hizmet verecek gebe okulunun da açılışını yaptı.

Kumru ilçesindeki Kumru Kuzey Aile Sağlığı Merkezini ziyaret eden Erol, Kumru Devlet Hastanesi Başhekimi Bedirhan Akarca ile istişarede bulundu.

Ziyaretlerde, Korgan Kaymakamı Kerem Tuncer, Kumru Kaymakamı İbrahim İşleyen, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, Destek Hizmetleri Başkanı Ömer Tok ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Emrah Çelenk de yer aldı.