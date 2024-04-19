Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç\'ı ziyaret etti

Vali Gökmen Çiçek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 yıldır işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Çiçek, Büyükkılıç'a şehre hizmetlerden dolayı teşekkür etti, yeni dönem için başarı diledi.
Büyükkılıç'ın kente hem turizm alanında hem eğitim alanında pek çok hizmet kazandırdığını anlatan Çiçek, yeni projeleri de heyecanla beklediğini belirtti.
Başkan Büyükkılıç da şehre katkı sağlayan yaklaşımları ve pozitif bakışı dolayısıyla Çiçek'e teşekkür etti.
Yola devam edeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Elbette yeni bir dönem başladı. Turizm alanında da ticari, tarım, hayvancılıkla ilgili de şehrimizin imarıyla ihyasıyla ilgili merkeziyle, taşrasıyla hepsini kucaklayan yaklaşımla yol alacağımızı ifade ediyorum. Bizi seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. 16 ilçe belediye başkanı arkadaşımızla el ele vermek suretiyle şehrimizi geleceğe taşıma yönünde irade göstereceğimizi ifade ederken destekleriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum."
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