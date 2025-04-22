Vali Gül, 23 Nisan\'da Öğrencileri Ağırladı

İSTANBUL Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anadolu'daki 5 ilden gelen öğrencileri ağırladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Artvin, Adıyaman, Elazığ, Nevşehir ve Hakkari illerinden İstanbul'a gelen 21 öğrenciyi ağırladı. Tarihi ve kültürel yerleri gezmek için gelen öğrencilerle sohbet eden Vali Gül, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.