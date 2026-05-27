Vali Gül\'den 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bayram ziyareti

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı nedeniyle Eyüpsultan'da bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne giderek çalışanlarla bayramlaştı. Burada çalışanlarla sohbet eden Vali Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bayram mesajını iletti. Bayramlaşmanın ardından ise hatıra fotoğrafı çekildi.

'BİZLERDE ARKADAŞLARIMIZLA BAYRAMLAŞMAK İÇİN GELDİK'

Açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Zaman zaman ara bayramlarda bazı günler de tatil edilerek 9 günlük tatil ilan ediliyor. Bazı işler var ki, 9 gün de tatil olsa 1 gün de tatil olsa da o sektörlerde tatil yapma imkanı yok. 112 onlardan bir tanesi. 112'ye baktığımızda emniyet, sağlık, jandarma benzeri gibi kuruluşların temsilcileri var olası bir olumsuzlukta vatandaşlarımız 112'yi vatandaşlarımız arayarak en yakın noktaya yönlendiriyorlar. Bizlerde arkadaşlarımızla bayramlaşmak için geldik. Aslında basın mensupları da onlardan biri, sizin de bayramınız yok mesai kavramınız yok. Hem arkadaşlarımızın bayramını tebrik edelim dedik, hem de sayın Cumhurbaşkanımızın hem de İçişleri Bakanımızın bayram mesajlarını tebriklerini iletmek için geldik. Sizlerin de tekrardan bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.