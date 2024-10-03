Vali Gül, Yaralı Polisi Ziyaret Etti

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İstanbul Valisi Davut Gül, Tuzla'da aranan zanlılara yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret etti.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Gül'ün Tuzla ilçesinde aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan polis memuru Adem Köş'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği bildirildi.

Paylaşımda, Vali Gül'ün yaralı polisin sağlık durumu hakkında bilgi alarak "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği aktarıldı.

Tuzla'da, ekiplerin işlem yapmak üzere gittiği adresten silahla ateş açılması sonucu bir polis memuru yaralanmış, şüphelilerden 2'si gözaltına alınırken, silahla polise direnen zanlı etkisiz hale getirilmişti.